C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Kevin Durant. Voici le genre de zazou avec lequel on commence cette série, histoire de se mettre dans le rouge tout de suite, histoire de vous entendre vous tabasser toute la journée car personne ne va être d’accord. Qui sont les trois meilleurs coéquipiers de la carrière de Kevin Durant ? JaVale McGee ? Nic Claxton ? Andre Roberson ? Jeff Green ? Évidemment aucun des quatre, mais le killer passé par Seattle, OKC, Golden State et Brooklyn a connu tellement de teammates en 14 ans de carrière qu’il a fallu se poser, étudier et comparer pour n’oublier personne. Trois joueurs se détacheront, peut-être pas tiens, mais KD a comme on dit roulé sa bosse, parfait pour entamer cette série qui va faire causer, débattre, qui va briser des amitiés mais qui verra peut-être naître des couples et participera à repeupler la France.

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier Épisode 1, action, moteur, ça tourne.