Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Bucks – Nets mercredi soir, ambiance Playoffs 2021 dans le Wisconsin

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

La NBA nous a encore gâté en confectionnant le calendrier de la semaine. À chaque jour son choc ou pas loin. Le lundi, le plus dur sera de choisir entre Bulls – Celtics ou Grizzlies – Nets. Mardi, les Suns recevront les Warriors pour la Finale imaginaire de Conférence Ouest 2022. Mercredi, on revivra une grosse série de Playoffs de 2021 avec Bucks – Nets. En fin de semaine, les Celtics essayeront de prolonger leur évenutelle invincibilité face aux Cavaliers qui sont désormais de très sérieux concurrents à l’Est. Et si vous êtes plutôt d’humeur couche-tôt cette semaine, vous pourrez terminer en beauté avec un Clippers – Pelicans dès 20h ce dimanche. Entre Kawhi Leonard et Zion Williamson, à votre avis qui a les plus grosses cuisses ?

Dans la nuit du lundi 24 octobre

Chicago Bulls – Boston Celtics à 2h (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 25 octobre

Washington Wizards – Detroit Pistons à 1h (beIN 4)

Phoenix Suns – Golden State Warriors à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 26 octobre

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

New York Knicks – Charlotte Hornets à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 27 octobre

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks à 1h30 (beIN 1)

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 28 octobre

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers à 1h30 (beIN 4)

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 29 octobre

Sacramento Kings – Miami Heat à minuit (beIN 1)

Charlotte Hornets – Golden State Warriors à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 30 octobre

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans à 20h (beIN 3)

Dallas Mavericks – Orlando Magic à 0h30 (beIN 4)