TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 5 : à l’approche de l’hiver, le Lab tricote des pulls pour les (H)experts

Cela fait bientôt un mois que la TTFL a repris ses droits sur vos écrans de téléphones. Un mois qu’en plus de se brosser les dents, il faut s’assurer d’avoir pick avant d’aller dormir. Un mois que le premier élément du rituel matinal est d’ouvrir l’application NBA pour y mater les stats nocturnes de son joueur. Un mois que Damian Lillard est nul. Dans son cinquième podcast, le Lab vous débrief tout ça.

Pour avoir toutes les infos sur la TTFL en temps réel, voici un compte Twitter à mettre dans vos favoris.

Laboratoire, nom masculin (latin scientifique moderne laboratorium, du latin classique laborare, travailler) : 1) Local disposé pour faire des recherches scientifiques, des analyses biologiques, des travaux photographiques, des essais industriels… 2) Ensemble de chercheurs effectuant dans un lieu déterminé un programme de recherches. 3) Cheval ukrainien porteur de chanvre à l’époque du Roi Memetov VII.

Tant de définitions qui caractérisent le Lab, lieu saint pour tous les fanatiques de TTFL avides de chiffres et de graphiques qui les aiguilleront vers un choix au score honorable. Bien qu’il soit particulièrement compliqué de rester accroché à un podcast d’1h30 lorsque l’on est 9882ème du général, le cinquième épisode du Lab pourra aider les mauvais élèves à redresser une courbe qui a encore 70 matchs à prendre en compte. Le timing de cette vidéo tombe à pic donc, puisque en plus d’arriver assez tôt pour changer la donne, cette discussion entre (H)experts prend à contrepied la tendance actuelle, à savoir celle de choisir à l’aveuglette. Le premier reset arrivera d’ici une semaine, de quoi s’inspirer des sages paroles de nos analystes et leurs dernières cartouches quelque peu recherchées. Après cela, on reposera les Niko Jokic et autres valeurs sûres. Z’êtes prêts ? À vos écouteurs, c’est parti !

Les (H)experts ont parlé, reste à voir qui aura eu le nez fin et qui n’aura pas su anticiper la belle carotte. Plus que jamais, la TTFL est une guerre, une guerre impitoyable.