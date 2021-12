TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 10 : avec l’hécatombe du mois de décembre, vous avez forcément besoin de conseils

Nouveau lundi et nouvel épisode du podcast TTFL offert par les (H)experts du Lab, et en pleine période de contamination accrue vous aurez grand besoin des remèdes que nos chimistes vous ont concocté : les bons plans, les carottes, sur qui miser à l’avenir, et le bonheur est au bout d’une heure d’écoute.

C’est le dixième épisode de la saga, non pas celui de la saga Ben Simmons qui a dépassé ce chiffre mais bien celle du podcast dédié à la TrashTalk Fantasy League. Contrairement au meneur australien, les copains du Lab ne risquent pas de vous abandonner en plein milieu de leur contrat et donc naturellement que votre traditionnel épisode du lundi vous attend. Pour les fidèles auditeurs, comme vous pouvez vous en douter les habituels Tops et Flops, le récapitulatif des performances marquantes de la semaine écoulée, les premiums des quatre chimistes mais aussi les carottes et la projection sur la semaine à venir vous attendent afin d’assurer de la meilleure des manières une semaine TTFL réussie avec peut-être le 50 à la clé et des copains excédés devant votre sourire narquois, ou juste vous servir de votre score de maître comme argument de drague, vraiment ça peut marcher. En ce qui concerne la formule magique pour rester informé tout au long de la semaine après le podcast elle ne change pas, Ttwitter est votre allié.

Avec la vague de COVID qui touche la ligue et certains matchs qui peuvent être reportés, il sera de plus en plus compliqué de réaliser la semaine TTFL parfaite alors un coup de pouce du Lab ne peut qu’être bénéfique, alors à vos écouteurs pour le seul et unique podcast 100% TTFL !