Andre Ingram réélu à la présidence du syndicat des joueurs de G League : logique, on parle de l’un des héros légendaires de l’antichambre

Décidément la chance ne cesse de sourire à Andre Ingram qui, après avoir empoché une belle somme à 5 chiffres à… la roue de la fortune, est maintenant réélu à la présidence du syndicat des joueurs en G League après un vote ayant eu lieu pendant le Vegas Showcase de la petite sœur de la NBA.

Les joueurs de G League voulant suggérer des améliorations au niveau du syndicat ou encore négocier avec la ligue ou leurs franchises savent désormais à qui s’adresser… et ce n’est pas différent d’il y a deux ans puisqu’il s’agit bien de ce bon vieux Andre Ingram qui répondra au téléphone. Selon Adrian Wojnarowski, l’arrière qui a connu jadis deux contrats courte durée (10 jours) chez les Lakers, a été réélu pour un second mandat à la tête du syndicat des joueurs. Dre reste donc sur sa lancée du début de ce mois de décembre où il a notamment fait parler de lui lorsqu’il est apparu en tant qu’invité pour l’épisode Secret Santa de l’émission Wheel of Fortune. Ce soir-là Andre Ingram empoche 31 750 dollars sur un gain potentiel de 39 000 dollars (!), le dernier casse tête de la soirée aura eu raison de lui mais le président réélu du syndicat des joueurs de G League gardera de cette soirée un pourcentage de réussite supérieur à son pourcentage à 3-points déjà impressionnant. Dre a déclaré qu’il ferait don de la somme forfaitaire à un fan, et c’est sans doute pour ce type de qualités, entre autres, que ses compères ont décidé de reconduire son mandat.

ESPN Sources: Andre Ingram has been re-elected as President of the G-League’s union. He will serve a two-year term. Trey Mourning (VP) and Scotty Hopson (Secretary-Treasurer) will join Ingram on the union’s executive committee. Voting took place at the G-League’s Vegas Showcase. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 19, 2021

Andre Ingram est surtout connu pour son passage en NBA, quand en mars 2018 et après n’avoir connu que la G-League les Lakers le signaient pour un premier contrat de 10 jours. C’était la belle histoire du moment, après quatre ans à l’université, un diplôme en physique, 10 ans dans la G League et un emploi à temps partiel en tant que professeur de mathématiques, l’appel qui lui permettrait de vivre temporairement le rêve en NBA et un appel de Earvin “Magic” Johnson lui-même. Cette année-là il disputera les deux derniers matchs de régulière (12 points, 3,5 passes décisives et 3 rebonds par match, à 47% au tir dont 55% à 3-points). Le match qui restera le plus dans les mémoires ? Une défaite contre Houston, alors premier à l’Ouest, match lors duquel Andre Ingram s’était emparé du show avec une performance à 19 points à 6/8 derrière l’arc, 3 rebonds, 3 blocks et 1 interception. En plus de cette performance, il avait également gagné ce soir-là les félicitations de Kobe Bryant, des anecdotes en pagaille pour ses petits enfants.

It took one NBA game for Andre Ingram to earn @kobebryant‘s respect. pic.twitter.com/qVs3zffrOP — ESPN (@espn) April 12, 2018

Entre les débuts en G League d’Andre Ingram un peu plus d’une décennie plus tôt et l’évolution actuelle des choses, Dre a été le candidat privilégié du changement, du gain d’intérêt et de compétitivité de la deuxième Ligue de la NBA. Qui donc de mieux que lui pour représenter les joueurs, encore une fois.