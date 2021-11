TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 6 : le Lab vous aide à terminer novembre sur les chapeaux de roues

Nouveau lundi et nouvel épisode du podcast TTFL par le Lab. L’occasion pour ces petits génies de la statistique de dresser le bilan du premier mois de compétition écoulé, d’analyser la semaine qui arrive, les choix à faire et ceux à éviter. Branchez-vous, oubliez tous les bruits parasites et consacrer cette grosse heure à votre classement futur, parce que dans quelques mois, vous les remercierez. On y va.

Pour avoir toutes les infos sur la TTFL en temps réel, voici un compte Twitter à mettre dans vos favoris.

Petit lundi, retour au lycée pépouze. À peine passé le portail que vous croisez la fille qui vous fait craquer. Elle s’empare de l’un de vos écouteurs en disant « t’écoutes quoi ? ». C’est presque gagné, sa main est sur la vôtre, vous sentez son parfum coquet, rosâtre et fraîchement pshitté pour ce début de semaine. Tout à coup, elle retire l’écouteur, vous fixe dans les yeux et… c’est le gros lot. Un smack tout mignon, presque volé, alors qu’elle ne pouvait plus résister. Qu’est-ce qui lui a fait franchir ce pas ? Une grosse voix rauque sortie de l’écouteur en question : « non mais moi de toute manière j’arrête de prendre Lillard, il fait que de la daube ». Mieux qu’une libre-antenne de France Culture, le TTFL Podcast est aujourd’hui l’un des 3 podcasts les plus séduisants à écouter pour un homme. N’hésitez plus donc, et voyager le temps d’une grosse heure, avec les plus grands (H)experts de l’Hexagone.

Après un premier mois ardu de compétition, le Lab a fait le point et donné quelques gifts pour la suite. Les (H)experts ont parlé, reste à voir qui aura eu le nez fin et qui n’aura pas su anticiper la belle carotte. Plus que jamais, la TTFL est une guerre, une guerre impitoyable.