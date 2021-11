Draymond Green veut redevenir All-Star et Défenseur de l’Année : vu son début de saison, on peut dire qu’il a ses chances

Si l’excellent départ des Warriors cette année est avant tout symbolisé par les performances de MVP de Stephen Curry, son grand copain Draymond Green mérite aussi sa place dans la lumière, même s’il est plus habitué aux tâches de l’ombre. Exceptionnel en ce début de saison, notamment en défense, Dray a tout simplement « redécouvert l’amour du jeu ».

C’est lui-même qui le dit. Après deux saisons sans Playoffs, dont une particulièrement compliquée en 2019-20 où il a connu pas mal de petits bobos au milieu des innombrables défaites de Golden State, Draymond Green a vraiment retrouvé la pêche cette année. Il suffit d’écouter ses récentes déclarations pour s’en rendre compte. Déjà très emballé par les nouvelles règles d’arbitrage qui redonnent un peu de pouvoir aux défenses cette saison, Green a également annoncé qu’il se fera un plaisir de crier dans les oreilles de ses détracteurs en cas de titre NBA en juin prochain pour les Dubs. Du Draymond tout craché. Un Draymond revitalisé à l’image d’une équipe de Golden State qui marche sur la concurrence actuellement avec 15 victoires en 17 matchs. Motivé notamment par sa famille et surtout ses deux enfants, Green veut vraiment prouver que son prime n’est pas encore derrière lui (via ESPN).

« Quand j’étais à mon meilleur niveau, que je suis en train de retrouver aujourd’hui, mes enfants avaient genre trois et un an. Donc je veux bien jouer devant eux afin qu’ils comprennent ce que je suis capable de faire. Mais plus important encore, je veux gagner. Je veux être Défenseur de l’Année à nouveau, et je veux à nouveau être All-Star. Et cela me motive car beaucoup de gens ne comptaient plus sur moi. Un peu comme quand je suis arrivé dans la Ligue, beaucoup de gens doutaient de moi, et c’était une nouvelle fois le cas. »

Le prime de Draymond, on l’a vu de près avec le succès retentissant des Warriors dans la deuxième partie de la décennie 2010. Aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et puis également Kevin Durant, Green a totalisé trois nominations consécutives au All-Star Game (2016-18), deux nominations All-NBA (All-NBA Second Team en 2016, Third Team en 2017), un titre de Défenseur de l’Année (2017), un titre de meilleur intercepteur (2017) et cinq nominations de suite dans l’une des deux NBA All-Defensive Teams de la saison (trois dans la première entre 2015 et 2017, deux dans la seconde en 2018 et 2019). Tout ça alors qu’il a été drafté au… deuxième tour (35e choix) en 2012. Pas besoin de vous faire un dessin, on vous parle évidemment d’un pilier de la dynastie Warriors qui a joué cinq Finales NBA consécutives pour trois bannières de champion. Un pilier de la défense, un pilier du collectif, et un pilier du vestiaire, même si ça lui est parfois arrivé de péter des plombs (n’est-ce pas KD ?).

Aujourd’hui, à 31 ans, Draymond Green veut redevenir ce Draymond Green, qui était tout simplement l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Et en ce début de saison 2021-22, faut bien dire que Dray impressionne en marge du succès collectif des Warriors. Leader de la meilleure défense NBA et toujours aussi précieux pour bien faire fonctionner l’attaque de Golden State, Draymond remplit parfaitement son rôle d’homme à tout faire en tournant quasiment en 8 points, 8 rebonds, 8 passes et 1 interception par soir. Green confirme ainsi son retour au premier plan déjà entrevu en deuxième partie de saison l’an passé, saison où il a finalement retrouvé une place dans la All-NBA Defensive First Team. Une première case de cochée, avant de valider celle du All-Star Game et du DPOY comme il le souhaite ? On se dit why not vu ses performances individuelles et le succès collectif de Golden State.

« Je pense que Draymond Green est le meilleur défenseur au monde. Il a réalisé un départ incroyable cette saison. Il est tellement motivé. Il est tellement engagé chaque soir. » – Steve Kerr, coach des Warriors

Revigoré et en pleine forme physiquement, Draymond Green est en train de montrer à tout le monde qu’il possède encore pas mal de carburant dans le moteur. Avec ce Draymond-là, un Stephen Curry toujours intouchable et un Klay Thompson plus très loin d’un retour, on a comme l’impression que la dynastie Warriors n’est peut-être pas encore terminée…

