Draymond Green applaudit les nouvelles règles d’arbitrage : « C’est tellement mieux de regarder du basket sans ces coups de sifflet à la con »

Après un peu plus de dix jours de compétition, plusieurs tendances se dégagent en cette saison NBA 2021-22 et l’une d’entre elles saute clairement aux yeux : les arbitres laissent beaucoup plus jouer et ça se voit notamment dans le nombre de lancers-francs tentés, qui est en baisse. Draymond Green, l’une des références défensives de la Ligue, est aux anges.

C’est un sujet assez inévitable en ce début de saison. On savait que le NBA voulait éliminer les fautes sur des « non-basketball moves » à partir de cette année, il faut avouer que les arbitres suivent les nouvelles consignes à la lettre. Peut-être trop si l’on en croit certains joueurs (James Harden, Trae Young, Fred VanVleet) estimant que les officiels oublient désormais des « vraies » fautes qui devraient toujours être sifflées, mais ils sont nombreux à applaudir ces nouvelles règles qui redonnent un peu de pouvoir à la défense et qui permettent un jeu plus physique que les saisons précédentes. Le Frenchie Evan Fournier fait notamment partie de ceux-là, tout comme la grande gueule des Warriors Draymond Green, ce qui ne surprendra absolument personne. On parle d’un joueur qui a participé à trois All-Star Games notamment grâce à sa défense. On parle d’un joueur qui a été élu Meilleur Défenseur de l’Année en NBA en 2017, et qui possède six nominations dans l’une des deux meilleures équipes défensives de la saison (quatre fois dans la première, deux fois dans la seconde). Le jeu physique, il aime ça. Les attaquants qui forcent pour recevoir des coups de sifflet et aller sur la ligne des lancers-francs, beaucoup moins.

« Est-ce que je peux dire à quel point c’est plaisant de regarder du basket sans ces coups de sifflet à la con ? Je suis désolé, je n’ai pas le droit d’utiliser des gros mots en interview c’est ça ? Est-ce que je peux dire à quel point c’est plaisant de regarder du basket sans ces terribles coups de sifflet ? Les gars trichaient et s’accrochaient aux défenseurs pour avoir des fautes. J’adore vraiment regarder du basket cette année. J’avais un peu arrêté de regarder la NBA parce qu’il y avait trop de flopping et les gars trichaient pour avoir des lancers-francs. Donc je pense que c’est super. » – Draymond Green, via ESPN

Draymond Green le dit lui-même, la différence est flagrante par rapport aux années précédentes. Il suffit de regarder les matchs pour voir que les arbitres laissent tout simplement plus jouer, ce qui a tendance à améliorer le flow du game. Même ceux qui se limitent au box scores peuvent voir la différence. Car les scores sont bien moins élevés cette saison en comparaison avec la campagne 2020-21, où la moyenne de points marqués par l’ensemble des équipes NBA avait dépassé les 112 unités, un record dans la NBA moderne (si l’on prend depuis les années 1980). Cette année, cette moyenne est effectivement tombée à 107 points selon Basket-Reference, avec à la fois des lancers en baisse (20 par match au lieu de 21,8) mais aussi un pourcentage global de réussite au tir moins élevé (44,5% au lieu de 46,6% l’an dernier). Résultat, les scores de All-Star Game en pleine saison régulière, c’est bien moins fréquent et on est d’accord avec Draymond sur ce point, c’est pas plus mal.

« Je pense que l’on voit du bien meilleur basket. On ne voit pas des matchs qui se terminent par un score de 147-139. J’ai vu les Celtics et Washington aller en double prolongation et le score final était genre 104-102 ou quelque chose comme ça [115-112, ndlr.]. Nous sommes allés en prolongation l’autre jour [contre Memphis, ndlr.], le score final était de 104-101 et on voit du bon basket. Alors bravo à la NBA pour ça. »

Draymond Green est content, et on le comprend. Dans une NBA qui était plus que jamais axée sur l’attaque, sans doute trop, les nouvelles règles mises en place durant l’intersaison changent la donne et permettent aux défenses de peser plus qu’auparavant. Si tout le monde doit forcément s’ajuster, ce petit rééquilibrage ne fait pas de mal à notre ligue de basket préférée.

Source texte : ESPN, Basket-Reference