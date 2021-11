NBA Top 10 du jour : LeBron James continuera donc son cirque jusqu’à ses cinquante ans

James Harden qui chauffe de plus en plus, Luka Doncic qui tape des HORSE en plein match et LeBron James frais comme un U15, envoyez le NBA Top 10 de la nuit !

Suite à cette action les lombaires L27 et L11 de Kelly Olynyk ont été retrouvées du côté de l’Océan Indien.

Une demi-seconde pour souffler, et une énorme ogive pour le copain qui joue la carotte. Messieurs dames, Luka Doncic.

Un Top 10 sans une dinguerie de Giannis Antetokounmpo n’est pas vraiment un Top 10.

Le duo LaMelo Ball / Miles Bridges est incroyable, mais ça n’a absolument rien à voir avec cette action des Hornets.

Eric Paschall qui postérise Giannis Antetokounmpo, peut-être bien la phrase la plus originale de l’automne.

Donc apparemment James Harden va beaucoup mieux, on est d’accord.

Le point commun entre Russell Westbrook et James Johnson ? C’est qu’ils sont tous les deux capables de remonter le terrain comme des grands avant d’aller scorer en force.

Luka Doncic à dix mètres, c’est pas un shoot ça, c’est un drop.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure confiote et certains joueurs sont comme le bon vin sont trois expressions qui correspondent plutôt pas mal à LeBron James.

Halloween c’était des barres, mais aujourd’hui on se repose un peu avant de repartir au combat dès ce soir. LeBron, lui ? Probablement en train de faire un trail pour se décrasser.