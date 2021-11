Bradley Beal prévient la concu, les Wizards vont devenir de plus en plus dangereux : « Quand tout va se mettre en place, ça sera effrayant »

Avec cinq victoires en six matchs, les Wizards font partie des équipes qui cartonnent en ce début de saison alors qu’on ne les attendait pas vraiment à ce niveau. Et le plus fou dans tout ça, c’est que Bradley Beal connaît un petit retard à l’allumage. C’est deep, ça joue bien ensemble, et ça défend (!), de quoi ravir Bealou !

Si on nous avait dit que les Wizards seraient deuxièmes de la Conférence Est après dix jours de compétition, on ne l’aurait pas cru. Si on nous avait que Washington remporterait cinq de ses six premiers matchs avec un Beal qui shoote à 36%, non plus. Et pourtant, les Sorciers sont bien là, dans les hauteurs de l’Est, à égalité avec les Knicks, les Bulls et le Heat. Un spot dans lequel Bealou n’a pas vraiment l’habitude d’évoluer avec Washington. L’arrière des Wizards est plutôt habitué à sortir des performances XXL dans le vide, à marquer 40 pions avec la défaite au bout. Certes il a pu regoûter aux Playoffs l’an dernier aux côtés de Russell Westbrook mais avant ça, les Sorciers restaient sur deux saisons pourries malgré un Beal en mode All-Star. Alors forcément, aujourd’hui, Bradley Beal peut avoir le sourire mais surtout de l’ambition. En récupérant des joueurs comme Montrezl Harrell, Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope dans l’échange de Westbrook à l’intersaison, et en signant l’agent libre Spencer Dinwiddie, les Wizards possèdent désormais une équipe plus profonde et globalement plus solide sous les ordres du nouveau coach Wes Unseld Jr., qui impose déjà sa patte après cinq ans de Scott Brooks basketball.

« Je dis toujours que je veux gagner. Je veux être productif et je veux gagner à D.C. [à Washington, ndlr.]. C’est ce qu’on fait pour l’instant. Mais on ne montre qu’une petite partie de notre potentiel » a notamment déclaré Beal via NBC Sports, en mentionnant que les Wizards jouaient « comme de la merde » à certains moments en attaque. « Imaginez quand tout va se mettre en place, quand tout le monde sera sur la même longueur d’onde, quand tout le monde sera en bonne santé [Daniel Gafford et Thomas Bryant sont à l’infirmerie, Rui Hachimura est absent pour raisons personnelles, ndlr.]. Ça sera effrayant. »

Les rumeurs d’un départ de Bradley Beal semblent aujourd’hui assez loin, même si la prolongation de contrat de l’arrière All-Star reste forcément un sujet qui plane au-dessus de la capitale. Pour rappel, Beal possède une player option sur la saison prochaine, ce qui veut dire qu’il peut théoriquement devenir agent libre et quitter Washington en 2022. Un scénario visiblement pas trop d’actualité vu les bons résultats de D.C. en ce moment et les déclas de Bradley, qui a souvent mis en avant son amour pour la capitale et son envie de gagner avec les Wizards. Le propriétaire de la franchise Ted Leonsis a d’ailleurs déclaré récemment que lui et Beal ne faisaient pas de cette prolongation une « obsession » aujourd’hui, et que les deux partageaient une relation « très honnête ». Pas mal de signes positifs donc, et les fans des Sorciers peuvent ainsi espérer une extension de Bealou pour cinq ans et 242 millions de dollars l’été prochain, au lieu de flipper quand Jayson Tatum balance « qu’il tente de recruter » son grand copain de St. Louis à Boston. On n’y est pas encore évidemment et les Wizards devront évidemment confirmer ce très bon début de saison sur la durée pour maximiser leurs chances de prolonger Beal. Mais les voyants sont au vert aujourd’hui. Et quand on sait que Bradley n’évolue pas encore à son meilleur niveau (24,4 points de moyenne à 36,3% au tir cette saison, dont un 21,6% bien crade du parking), on se dit que les Sorciers peuvent vraiment faire du bruit cette année.

Les Wizards tournent bien, les Wizards gagnent, et Bradley Beal est content. Difficile de demander un meilleur début de saison pour Washington. Est-ce que ça va durer ? L’avenir répondra à cette question mais en tout cas, les bases sont posées !

Source texte : NBC Sports