Un retour de Ben Simmons durant la deuxième partie du mois de novembre ? Scénario possible, mais on attend de voir pour y croire

C’est la question qui continue évidemment de planer au-dessus de Philadelphie. Ben Simmons remettra-t-il le maillot des Sixers ? Et si oui, à quel moment ? Pour le moment, c’est toujours la grande incertitude mais d’après certains bruits de couloir, on pourrait – en cas de miracle – revoir le Boomer dans une petite quinzaine.

Le dossier Ben Simmons est assez calme actuellement. On l’a dit récemment, on a assisté à une petite désescalade entre le camp du joueur et la franchise de Philadelphie, avec notamment l’arrêt des amendes infligées à l’Australien. La star de Philly est aujourd’hui présente au centre d’entraînement des Sixers pour faire des petits exercices individuels et pour participer à quelques séances de shootaround avec le reste de l’équipe, mais Simmons n’a pas encore réalisé le moindre cinq-contre-cinq avec ses coéquipiers. Vous l’avez compris, ce n’est pas demain qu’on reverra Ben jouer avec Joel Embiid et Cie. « Ce sera une décision d’équipe, mais honnêtement, je ne sais pas » a notamment déclaré le coach Doc Rivers quand il a été interrogé concernant un potentiel retour de son All-Star. En contact avec l’agent du joueur Rich Paul, Rivers ne donne donc aucune indication, soit parce qu’il préfère garder tout ça en privé soit parce qu’il est dans le flou, comme nous tous. En tous les cas, si l’on en croit les infos de Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, il pourrait y avoir une petite ouverture au cours de la deuxième moitié du mois de novembre. En effet, selon l’insider, qui se base sur un « ressenti à travers la ligue », les Sixers pourraient tenter de faire jouer Ben Simmons lors du long road-trip de l’équipe entre le 13 et le 25 novembre prochain. Philly va effectivement enchaîner six déplacements avec un premier match à Indiana, puis cinq rencontres de suite à l’Ouest (Utah, Denver, Portland, Sacramento, Golden State), loin de la ville de l’amour fraternel. L’occasion de remettre Simmons dans le bain ?

Après tout ce qu’il s’est passé et quand on connaît la volonté de Ben Simmons de jouer ailleurs, on a toujours du mal à imaginer le Boomer remettre un jour le maillot des Sixers. Mais si ça devait arriver, ce serait très probablement en déplacement car on voit mal Simmons revenir pour son premier match dans la salle de Philadelphie, avec potentiellement 20 000 supporters qui lui sifflent dans les oreilles (même s’il y a moyen qu’il soit sifflé ailleurs aussi hein). Joel Embiid a beau dire que Simmons fait toujours partie de la famille, on connaît de nombreux fans des Sixers qui ne sont pas prêts d’oublier tout ce qu’il s’est passé ces derniers mois. Comme on est sur un long road-trip de six rencontres, ça pourrait en plus permettre à Simmons de revenir doucement dans un premier temps puis d’enchaîner afin de se chauffer, lui qui n’a pas joué le moindre match depuis ce terrible Game 7 face aux Hawks le 20 juin dernier. On demande à voir mais pourquoi pas, ce ne serait pas le premier rebondissement de la saga Ben Simmons. En attendant ce potentiel retour, les Sixers vont tenter de poursuivre sur leur dynamique pas dégueu malgré le contexte actuel. Les hommes de Doc Rivers ont remporté cinq matchs sur sept, et cinq de leurs sept prochaines rencontres sont à la maison. Le calendrier est un peu tendu (Portland, Chicago, New York, Milwaukee, Toronto à domicile, Detroit et Chicago à l’extérieur) et on sait qu’Embiid force sur son genou en l’absence de Simmons, mais Philly reste globalement solide sur le plan collectif. De quoi tenir le choc pour le moment. Mais jusqu’à quand ?

Personne ne sait comment la saga Ben Simmons va évoluer. Tout ce qu’on sait aujourd’hui, c’est qu’un transfert ne semble pas imminent. De là à imaginer un retour de Ben sous le maillot de Philly, c’est un pas qu’on ne veut pas franchir pour le moment. Vous y croyez vous ?

Source texte : The Philadelphia Inquirer