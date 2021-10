Joel Embiid a un genou qui grince : t’as ceux qui sèchent l’entraînement, et t’as ceux qui serrent les dents pour l’équipe

Les premiers matchs de Joel Embiid avaient déçu certains observateurs mais on a peut-être un début d’explication à cette petite forme. En effet, le pivot des Sixers jouerait actuellement avec une… blessure au genou !

19.3 points, 7.3 rebonds, 2.3 contres à 44% au tir. En matant vite fait les stats de Jojo sur ce début de saison, on comprend que quelque chose cloche. Candidat cinq étoiles pour le titre de MVP l’an dernier, le pivot déçoit sur ses quatre premiers matchs. L’absence de Ben Simmons aurait pu lui permettre de prendre encore plus d’ampleur en attaque et de gonfler ses chiffres mais, pas de bol, c’est pas le scénario. Comment expliquer cette méforme alors ? Est-ce qu’il y aurait un lien avec le drama autour de son meneur ? Pas exactement. Selon Ramona Shelburne d’ESPN, le Camerounais joue chaque soir malgré une blessure au genou survenue lors du premier match de la saison ! Pourquoi ne pas rester sur la touche alors ? Tout simplement car cela ferait deux cadres majeurs out (on vous laisse deviner qui est l’autre) et l’équipe aurait du mal à tenir le coup.

« Il m’a dit après le match contre New Orleans qu’il n’a pas pu marcher pendant deux jours. » […] « Il joue parce que Ben Simmons ne joue pas et les Sixers ont besoin d’avoir un des deux sur le terrain. Il veut montrer du leadership. »

Attaqué pour son leadership pendant les derniers Playoffs, Joel Embiid montre là un beau mental car il sait qu’il risque d’empirer sa blessure et il le fait pour le bien des siens. L’insider d’ESPN avance également un autre argument pour expliquer cette résistance à la douleur : le titre de MVP. Dans son esprit, Jojo aurait dû gagner la petite statuette l’an dernier et s’il ne l’a pas eue, c’est uniquement à cause du nombre de matchs manqués. Hors de question de laisser passer le train une seconde fois. L’argument est recevable mais il faudrait peut-être songer au fait que sa blessure altère son niveau et le rend tout simplement moins dominant et donc… moins légitime. Toujours selon Shelburne, la blessure en question serait situé autour du ménisque et elle nécessiterait de rater un match ou deux. À voir si le natif de Yaoundé décide de souffler un peu ou s’il attendra le retour, si retour il y a, de son ancien acolyte. Si on en croit les sources proches de Philly, Simmons aurait repris l’entraînement avec un programme individualisé et il continuerait à bénéficier de l’aide de l’association des joueurs pour gérer l’aspect psychologique. Malgré tout, c’est toujours le grand flou par rapport à ses débuts en compétition… Vaut mieux ne pas espérer le voir demain en tenue pour l’entre-deux.

Joel Embiid a débuté timidement la saison et la raison est toute trouvée ! Le pivot joue blessé depuis un choc avec Jonas Valanciunas et il serre les dents en attendant le retour de Ben Simmons (ou d’un autre) pour le relayer. Courage Jojo, la douleur c’est dans la tête.

Source texte : ESPN / Ramona Shelburne