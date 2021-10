Joel Embiid demande aux fans de soutenir Ben Simmons : « Il est toujours notre frère »

Alors que l’avenir de Ben Simmons à Philadelphie est toujours incertain, Joel Embiid a pris la parole et demandé aux fans de continuer à soutenir le meneur australien. Un premier pas vers une réconciliation entre les deux parties ?

Après la suspension de Simmons (pour avoir refusé de faire un exercice défensif) et les propos incendiaires de Joel Embiid dans la foulée, on commençait à se dire que Philadelphie ressemblait à une poudrière et qu’il était temps que Daryl Morey bouge ses pions. Pourtant, le président des Sixers n’a pas prévu de se presser et il continue d’assurer qu’il gardera Ben Simmons le temps qu’il faudra. Dans ces conditions, comment imaginer une suite positive à cette saga qui captive les fans depuis quelques semaines désormais ? Étrangement, c’est loin d’être impossible. Premier élément de réponse avec une réunion qui s’est tenue hier au centre d’entraînement des Sixers. Dans ce meeting, on apprend notamment que Ben Simmons explique à son coach et à ses coéquipiers que tout le monde doit prendre ses responsabilités, lui compris, mais qu’il n’est pas encore prêt mentalement à jouer et qu’il a besoin de temps.

Sources: Ben Simmons spoke to Doc Rivers, Joel Embiid and entire 76ers team today and accepted everyone needs to take responsibility, including himself — but Simmons informed them all that he’s not mentally ready to play yet and needs time. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 22, 2021

Message reçu par les Sixers qui vont lui apporter leur soutien, comme en témoigne ce tweet de Tobias Harris en réponse à Shams Charania.

And we’ll respect his privacy and space during this time. When he’s ready, we will embrace our brother with love and handle our business on the court. That's it, that's all. https://t.co/eardjmQbz8 — Tobias Harris (@tobias31) October 22, 2021

« Et nous respecterons sa vie privée et son espace pendant cette période. Quand il sera prêt, nous embrasserons notre frère avec amour et nous nous occuperons de nos affaires sur le terrain. C’est ça, c’est tout. »

Rebelote le soir même où Joel Embiid, s’adressant à la foule pour le premier match à domicile, demande un soutien total envers l’équipe et notamment Ben Simmons, « son frère ».

“He’s still our brother.” Joel Embiid still showing love for Ben Simmons before the Sixers’ home opener. pic.twitter.com/iwbnITiKiN — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) October 23, 2021

« Beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois et je vous demande instamment de continuer à nous soutenir, ainsi que notre coéquipier Ben, car il est toujours notre frère. »

Changement drastique d’ambiance en quelques jours et cela doit sûrement rassurer un peu les fans de Philadelphie, lesquels pouvaient craindre un impact négatif sur le groupe. Est-ce que cette réunion et ces messages d’apaisement vont régler à eux seuls la situation ? On ne mettra pas notre main à couper là-dessus. Est-ce un vrai motif d’espoir ? On aurait envie de dire pourquoi pas, surtout que les leaders du groupe sont mobilisés, mais la situation est tellement spéciale que la vérité d’un jour peut être bien différente le lendemain. Qui aurait cru qu’un Embiid qui sortait le lance-flammes il y a trois jours puisse en appeler à l’union sacrée hier ? À voir s’ils sauront tous tirer vers la même direction et recréer cet esprit d’équipe qui leur a quand même permis d’aller chercher une première place à l’Est et une Finale de Conférence l’année dernière. La suite au prochain épisode de Benny le Kangourou.

Ben Simmons et les Sixers ont fait un pas l’un vers l’autre et c’est sans doute la meilleure nouvelle depuis le début de la saga. L’Australien n’est peut-être pas prêt à jouer pour le moment mais il sait qu’il peut compter sur le soutien de sa franchise pour remettre les choses dans l’ordre. Avec au bout du tunnel, un possible futur commun ?

Source texte : NBC Sports Philadelphia / The Athletic