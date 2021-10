Joel Embiid se lâche sur Ben Simmons : « À ce stade j’en ai plus rien à faire de ce mec. […] C’est pas notre job de jouer aux baby-sitters. »

Alors que la saison régulière 2021-22 est sur le point de démarrer, c’est clairement le bordel du côté de Philadelphie. Pour ceux qui n’ont pas vu passer l’info, Ben Simmons a été viré de l’entraînement par son coach Doc Rivers ce mardi avant d’être suspendu par les Sixers. Joel Embiid a réagi, et il n’a pas hésité à lâcher une grosse décla par rapport au comportement de son coéquipier.

On se demandait tous comment les retrouvailles entre Ben Simmons et le reste du groupe des Sixers allaient se dérouler, et quel comportement le Boomer allait adopter après des semaines à bouder dans son coin. On a désormais la réponse. Simmons a donc choisi de foutre le bordel au sein de l’équipe de Philadelphie, lui qui a été renvoyé de l’entraînement aujourd’hui pour mauvais comportement et suspendu dans la foulée pour une rencontre. On vous laisse découvrir les croustillants détails juste ici, nous on va se concentrer sur les propos de son coéquipier et leader des Sixers Joel Embiid, parce que c’est du lourd. Alors que Jojo et certains de ses coéquipiers avaient montré une réelle volonté de faire le nécessaire pour que le retour de Simmons se passe du mieux possible, visiblement la patience d’Embiid a des limites. Jamais le dernier pour lâcher de grosses déclas, le pivot a dit ce qu’il pensait de l’Australien, sans la moindre retenue (via NBC Sports Philadelphia).

« À ce stade j’en ai plus rien à faire de ce mec, honnêtement. Il fait ce qu’il veut. Ce n’est pas mon boulot, c’est le boulot du front office. Moi je suis uniquement concentré sur le fait de rendre notre équipe meilleure, gagner des matchs, jouer dur tous les soirs, et essayer de guider les gars que nous avons ici. Et j’ai l’impression qu’ils sont dans le même état d’esprit, car notre alchimie est excellente malgré tout ce qui s’est passée ces derniers mois. »

Ouch. Bon, ça s’est dit. Et Jojo ne s’est pas arrêté là.

« En fin de compte, c’est pas notre job de jouer aux baby-sitters. Nous sommes payés pour produire sur le terrain, jouer dur, et gagner des matchs. Nous ne sommes pas payés pour jouer aux baby-sitters. Et je suis sûr que mes coéquipiers pensent la même chose. »

On vient clairement de franchir un cap dans la saga Ben Simmons – Sixers. Avant, la confrontation était indirecte, avec d’un côté les Sixers qui refusaient de le transférer et de l’autre Simmons qui boudait. Mais comme ce dernier a vu que cela ne débouchait sur rien, il a choisi de passer la vitesse supérieure et de rendre la situation invivable, forçant Doc Rivers à l’écarter du groupe pour éviter que ça plombe trop l’équipe à seulement un jour du premier match de saison régulière face aux Pelicans. Un match auquel Simmons ne participera donc pas. Et on voit mal comment il pourrait reporter le maillot des Sixers un jour après ce nouvel épisode. Récemment, le scénario dans lequel Simmons rejoue avec Philadelphie avait gagné en crédibilité mais plus ça avance, plus on a l’impression que cette affaire va partir en cacahuètes. C’est quoi la prochaine étape ? C’est quoi la prochaine stratégie du camp Ben Simmons pour forcer la main à Daryl Morey ? Joel Embiid va-t-il finir par enfermer Ben dans les toilettes ?

Non seulement il sera intéressant de voir ce que nous réserve Ben Simmons dans les jours à venir, mais on va surtout observer la manière dont les Sixers vont gérer son cas. Vont-ils finalement céder devant les caprices de la star ou alors vont-ils continuer le bras de fer même si ça peut perturber le groupe ?

Source texte : NBC Sports Philadelphia

« À ce stade, j’en ai plus rien à faire de ce mec. »pic.twitter.com/9uk3Mtut9d — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2021