TrashTalk Fantasy League : tous nos tips, franchise par franchise, pour slalomer entre les carottes en 2021-22

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Le principe est simple : un pick par soir et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 30 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips, franchise par franchise, pour flairer les bons coups et narguer les potes autour de la machine à café.

À chacun sa méthode, à chacun son instinct. Mais une chose est sûre, la TrashTalk Fantasy League est un jeu impitoyable. Une seule période de moins bien et c’est tous vos espoirs de Top 100 qui s’écroulent. La concurrence est tellement rude qu’un petit 0 peut vous faire perdre des milliers de place sans que vous ayez le temps de dire au secours.

Franchise par franchise, voici nos tips pour cette nouvelle saison de TrashTalk Fantasy League

C’est bon, vous avez toutes les clés qui sont censées vous permettre de faire best pick tous les soirs de la saison. Maintenant, vous n’avez plus aucune excuse si vous ratez un bon spot. Rendez-vous dans six mois pour faire les comptes, décerner les médailles et sécher les larmes de ceux qui n’ont pas réussi à accrocher le Top 10 000.