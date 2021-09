TrashTalk Fantasy League – Toronto Raptors : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Raptors !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie #Les bons plans annoncés Si l’on a du mal à comprendre la direction prise par la franchise canadienne la TTFL pourrait bien nous réconcilier avec les Dinos. En effet et dans l’ordre, Pascal Siakam, Fred VanVleet, Gary Trent Jr., OG Anunoby, Chris Boucher, Goran Dragic ou, soyons fou, Scottie Barnes ou Precious Achiuwa ont tous les moyens de régaler niveau chiffres. Les deux premiers ont déjà quelques top picks à leur palmarès, GTJ devrait nous offrir quelques carnages au tir, le duo OG / Chris aura des responsabilités, surtout en cas d’absence de l’un des cadres, et les deux gamins nommés en dernier ont de bonnes gueules de belles surprises. Les scénarios WTF pourraient se multiplier et voir quelques énergumènes prendre de gros coups de chaud, il suffit juste de taper au bon endroit et au bon moment. #Les carottes redoutées Qui dit WTF dit WTF. On connait le talent des leaders des Raptors mais on connait également leur inconstance. En effet, mis à part un Siakam qui a prouvé qu’il pouvait performer de manière quasi-quotidienne (et encore), les autres joueurs de Nick Nurse ne sont pas ce que l’on appelle des valeurs sûres et rien n’indique que vous ne vous réveillerez jamais avec un 6/24 de Gary Trent Jr. ou un match à 11 minutes pour Scottie Barnes. Idem pou un Anunoby capable de peser sur un match sans trop de stats, alors que Dragic, Boucher, Barnes ou Achiuwa auront l’occasion de performer… quand le destin s’en mêlera (blessures, match-up, chance de cocu). Pour finir ? Les deux leaders offensifs du groupe sont des joueurs solides mais pas non plus de Hall Of Famers en puissance, où l’on se dit finalement que les Raptors… ne sont peut-être pas le bon plan en TTFL, tout simplement. #Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée Pascal Siakam : 32,7 points

Fred VanVleet : 27,3 points

Chris Boucher : 24,3 points Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Raptors. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.