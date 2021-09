Les highlights de Scottie Barnes en Summer League : on en connaît un qui n’a pas perdu de temps pour faire forte impression

Sélection un peu surprise du Top 4 de la Draft NBA 2021, Scottie Barnes voulait prouver lors de la Summer League de Las Vegas qu’il n’était pas sorti aussi tôt pour rien. Et dès son premier match face aux Knicks, le produit formé à Florida State a envoyé un message.

18 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre. Voici la première ligne de stats de Scottie Barnes à la Summer League de Vegas. Une ligne de stats qui montre l’impact du bonhomme des deux côtés du terrain et sa capacité à peser dans les différents secteurs de jeu. Des qualités qui lui ont permis d’être choisi en quatrième position par les Raptors alors que beaucoup imaginaient Jalen Suggs sortir à sa place à la Draft NBA 2021. Mais encore plus que les stats, c’est l’intensité du garçon qui a plu à tous ceux qui ont jeté un œil à la Summer League. Physiquement comme au niveau du mindset, le gamin de 20 piges semble prêt à jouer chez les grands, et les fans des Dinos ont de quoi espérer pour l’avenir. Cette première perf’ face aux Knicks a en tout cas été suivie par d’autres prestations de beau gosse, en particulier face aux Hornets quelques jours plus tard (23 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 contres). Si ses pourcentages au tir ne font pas rêver (41% au tir et 27% à 3-points) et que l’ailier va clairement devoir progresser dans ce secteur, on a confiance en Scottie pour bosser le plus possible afin de pouvoir contribuer d’entrée dans la Grande Ligue

Une belle Summer League, des qualités bien adaptées à la NBA actuelle, et en plus une tête qui semble bien faite. Pas de doute, Scottie Barnes a les capacités nécessaires pour faire du bruit rapidement chez les pros. Quelque chose nous dit qu’il va vite devenir l’un des chouchous des fans des Raptors.

The young fella did a bit of everything.@ScottBarnes561: 18 Pts, 10 Reb, 5 Ast, 2 Stl pic.twitter.com/UYYGI3AVaa — Toronto Raptors (@Raptors) August 9, 2021