Les salaires des Toronto Raptors pour la saison 2021-22 : Goran Dragic fait la trogne alors qu’il touche presque 20 millions

Alors qu’on ne s’y attendait pas forcément, l’architecte des Raptors Masai Ujiri a décidé de prolonger l’aventure à Toronto et sachez-le, il a déjà une belle baguette de pain sur la planche. Les 30 millions par an de Kyle Lowry sont partis certes, mais ce n’est pas pour autant que les finances de l’Ontario se portent à merveille. L’équation n’est pas des plus compliquées à résoudre, mais encore faut-il trouver la solution. Allez, place aux chiffres.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 119,000,000$ cette année.

Avec 133,480,486$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Raptors sont dans le gros du panier des équipes dépensières mais pourraient bien faire beaucoup mieux. Cinq gros contrats se dégagent facilement des autres et bouffent à eux seuls presque 75 % des dépenses. L’ogre Pascal Siakam va notamment se gaver de 33 millions cette année grâce à son contrat max après une saison pas dégueu certes, mais en-deçà des attentes. Le trio de jeunots Fred VanVleet (19,7 cartons), OG Anunoby et Gary Trent Jr (16 bouteilles chacun) complète cette jeune tête de liste dans laquelle s’incruste le vétéran Goran Dragic avec ses 19,4 guimauves. Les contrats rookies de Scottie Barnes, Precious Achiuwa, Malachi Flynn pourraient s’avérer être des steals dans les années à venir compte tenu de leur jeunesse et de leurs potentiels respectifs. Chris Boucher et son contrat expirant seront à surveiller tandis que les quelques joueurs payés au minimum comme Svi Mykhailiuk ou Isaac Bonga pourraient également rendre de bons et loyaux services bien rentables à la franchise canadienne. Au final donc, seuls les contrats de Spicy P et du Dragon font tilter dans ce tableau. Il suffit alors que le All-Star 2020 retrouve son meilleur niveau – voire plus – et montre qu’il est un réel leader et que Masai Ujiri parvienne à gérer le dossier slovène pour que la banque torontoise ait fière allure. Sûrement plus simple à dire qu’à faire, mais c’est de mister Masai dont on parle ici, donc pas trop d’inquiétude.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 6

Pascal Siakam

Fred VanVleet

OG Anunoby

Scottie Barnes

Khem Birch

Gary Trent Jr

Les quatre premiers garçons cités sont tous des purs produits made in Raptors. Le dernier de la famille, le rookie Scottie Barnes a plutôt intérêt à faire ses preuves rapidement car si les garçons choisis après lui (Jalen Suggs, Jonathan Kuminga etc) cartonnent alors que l’ancien de Florida State galère, le mot « bust » ne va pas mettre longtemps à le définir. De son côté, Pascalou devra se ressaisir et assumer son nouveau rôle de leader pour ne pas être désigné comme surpayé. En l’absence de Kyle Lowry, Fred VanVleet pourra enfin pleinement s’exprimer pendant qu’OG Anunoby devrait également poursuivre sur sa ligne de progression. Gary Trent Jr sera quant à lui un des scoreurs les plus importants dans l’effectif de Nick Nurse après avoir prolongé alors qu’il avait joué 17 petits matchs la saison passée sous le maillot canadien. Le contrat de Khem Birch est aussi très honnête (20 casquettes sur trois ans) et permettra d’assurer une présence intérieure dans le futur si Chris Boucher ne prolonge pas. Enfin, on peut déjà affirmer assez sereinement que Malachi Flynn et Precious Achiuwa vont rejoindre cette liste avec leurs contrats rookies plus que rentables pour Masai.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison