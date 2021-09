30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Toronto Raptors ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On enchaine avec la preview 100% Toronto Raptors !

Fini Tampa, c’est l’heure de revenir du côté de l’Ontario pour nos amis Raptors. Entre deux déménagements, les protégés de Nick Nurse ont perdu Kyle Lowry, le capitaine et l’âme de cette équipe depuis presque une décennie. Il y a donc une casquette de leader à aller chercher et ils sont plusieurs à pouvoir remplir ce rôle. On pense forcément à Pascal Siakam et Fred VanVleet, lesquels seront attendus au tournant cette saison. Derrière eux, des joueurs comme OG Anunoby, Chris Boucher ou Gary Trent Jr. pourraient également monter en puissance et on observera aussi les premiers pas de Scottie Barnes, auteur d’une Summer League plus que sérieuse. Après une première campagne sans Playoffs depuis 8 ans, les Dinos auront les crocs pour rebondir rapidement. Y’a plus qu’à comme dirait l’autre.

