Legolas, et de deux ! – Gimli, dans les Deux Tours. Mais aussi Masai Uriji ce lundi 4 mars, puisqu’on a appris que le pivot à la chevelure soyeuse Kelly Olynyk continuera de fouler le parquet de la Scotiabank Arena la saison prochaine. On ne pense pas qu’il termine à 42 comme l’elfe… mais pourquoi pas ?

La parole sainte d’Adrian Wojnarowski fait loi en NBA. Et c’est donc tout son petit monde qui a appris hier la prolongation de Kelly Olynyk jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Récupéré en provenance de Utah à la trade deadline, l’esthète torontois était en fin de contrat et s’est donc mis d’accord avec le front office pour une extension de 26,25 millions de dollars sur deux ans.

Toronto Raptors center Kelly Olynyk has agreed on a two-year, $26.25 million contract extension, Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN. Deal is the max that Olynyk was able to extend on. pic.twitter.com/KjFBVsI15u

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 4, 2024

“Mon arc est votre, Masai”, a probablement dû déclarer Olynyk il y a quelques jours. On n’était pas dans les bureaux, mais on imagine bien la scène chevaleresque entre le roi des elfes et son GM. Reste que le tarif était le maximum auquel il pouvait prétendre. Sacré négociateur.

Mais le rôle du vétéran dans le futur de la franchise reste à préciser. Kelly Olynyk fêtera ses 33 ans dans un mois (175 ans en age elfe à titre de comparaison), et ce nouveau deal l’emmènera jusqu’à ses 35. Avec plus de 700 matchs NBA au compteur, les dirigeants peuvent compter sur lui comme vétéran dans le rebuild à venir. Ou pourrait-il peut-être… servir de pièce pour un futur trade ? Rien n’est moins sûr.

Ce qui est sûr par contre, c’est que pour les saisons 2024-25 et 2025-26, la franchise va débourser 65,25 millions pour la paire Olynyk-Poeltl. On ne sait pas exactement ce que Masai Uriji concocte, mais ça fait un peu cher les bestiaux. Peut-être qu’entourer Scottie Barnes, l’élu de la prophétie canadienne, de son Legolas ne peut que porter bonheur aux Dinos.

La franchise peut désormais se concentrer sur les dossiers Gary Trent Jr. (qui peut continuer la tradition canadienne de partir contre peanuts) et surtout Immanuel Quickley, agent libre restrictif cet été. Next !

Source texte : Adrian Wojnarowski