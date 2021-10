TrashTalk Fantasy League – Brooklyn Nets : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Nets !

#Les bons plans annoncés

Attention, tous aux abris. A deux doigts de réaliser une grande première dans l’histoire de la TTFL en pickant absolument tous les mecs d’une équipe, mais dans un premier temps on se concentrera sur ce Big Three assez unique composé de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Plus de 100 pions à se partager tous les soirs, des 45/12/6 prévus pour KD, des 40/12/15 pour le Barbu et des 40/5/10 pour le petit, bref le plus dur sera finalement de… choisir, entre ces mecs qui cartonnent huit matchs sur dix et qui peuvent ambitionner le top pick chaque matin que Dieu Gérard fait. Pour le reste ? Les tentations Joe Harris, Patty Mills voire LaMarcus Aldridge, Blake Griffin ou Paul Millsap existeront, notamment en cas d’absence de l’un des trois zinzins All-Stars.

#Les carottes redoutées

Un peu à l’image de ce qu’il pourrait se passer avec les Lakers, le plus gros danger cette saison en TTFL pour les Nets sera de prévoir les absences dues au load management et, pire même si on ne le souhaite pas, les blessures, car James, Kevin et Kyrie n’ont pas ce que l’on peut appeler des santés solides. On l’a vu la saison passée avec un total d’environ… dix matchs joués ensemble, les trois sont une force de frappe atomique mais n’ont que très peu eu l’occasion de le montrer. On croise les doigts pour voir ce petit monde évoluer en pleine forme et together, et on reste connecté pour éviter les mauvaises surprises les soirs de back-to-back.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

James Harden : 44,3 points

Kevin Durant : 44,1 points

Kyrie Irving : 39,6 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Nets. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.