Les highlights de Blake Griffin avec les Nets : l’ancien de Lob City a officiellement retrouvé ses ailes à Brooklyn

Arrivé en mars dernier chez les Nets après un buyout avec les Pistons, Blake Griffin a retrouvé des couleurs du côté de Brooklyn, où il a su se transformer en un role player précieux dans une équipe qui joue le titre. Un nouveau challenge bien nécessaire pour Blakounet, et on a même trouvé quelques highlights.

Est-ce que Blake Griffin peut encore dunker ? On se posait vraiment la question début 2021, car l’ancien de Lob City avait passé plus d’une année sans terroriser les cercles, la faute à de nombreux pépins physiques et peut-être aussi un peu de flemmardise liée au fait de jouer dans une équipe de Detroit en pleine reconstruction. Mais une fois arrivé à Brooklyn, Griffin a prouvé à tout le monde qu’il n’était pas encore cramé et qu’il pouvait toujours – oui oui – monter au-dessus de l’arceau. La moindre des choses pour celui qui était l’un des joueurs les plus spectaculaires de toute la NBA durant ses années Clippers. Complètement revigoré sous le maillot des Nets, Griffin a apporté une belle petite contribution et il en a profité pour lâcher quelques beaux highlights au passage. Rien de fou fou hein, on n’est plus sur des posters genre Kendrick Perkins et Timofey Mozgov, mais ça fait toujours plaisir de le revoir s’envoler dans les airs pour claquer un petit tomar. En plus de ça, Blake a su devenir une menace longue distance vraiment crédible chez les Nets avec plus de 38% de réussite du parking (meilleure marque en carrière s’il vous plaît), sans oublier de montrer ses petites qualités de playmaker.

Avec son énergie et les qualités qui lui restent, Blake Griffin a rapidement convaincu chez les Nets, qui ont sans surprise décidé de le prolonger durant l’intersaison. Âgé de 32 ans, il ne pense qu’à une seule chose désormais : enfiler une première bague de champion. Si ça arrive, ça sera le plus grand highlight de sa carrière.