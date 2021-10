Les salaires des Brooklyn Nets pour la saison 2021-22 : trois superstars avec des contrats max, le succès n’a pas de prix chez Sean Marks

Bienvenue au pays de Sean Marks où tout n’est que démesure et opulence, tant au niveau du talent que des finances. En cinq ans de service, le GM a métamorphosé les Nets pour aujourd’hui construire un effectif dont même les Monstars sont jaloux. Et Brooklyn a beau être un gros marché, les proprios se voient tout de même obligés d’aligner les liasses plus qu’épaisses pour leurs superstars, avec un monstre à trois têtes aussi menaçant que gourmand.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Source : Spotrac

___

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 112,414,000$ cette année.

Avec 171,910,468$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Nets sont probablement l’équipe la plus quali et compétitive de la Ligue mais payent leurs monstres de puissance au prix fort. Un prix fort, oui, mais cependant juste et logique et la franchise se permet derrière d’employer d’excellents joueurs en quête de bague à bas prix pour faire bien mieux que compenser.

Le Big 3 Harden – Durant – Kyrie est logiquement en tête du classement avec un contrat max pour chacun de ces scoreurs all-time, aux revenus également all-time. Malgré la défaite malheureuse de trois petits orteils en Playoffs en juin dernier, KD a prolongé chez les Filets pour une coquette somme bien méritée alors que pour l’heure, les deux autres trublions n’ont pas encore signé de nouveaux deals mais les discussions seraient déjà en cours. Les deux dossiers sont donc à surveiller (vous vous en doutez, on en parlera plus loin dans l’article), surtout celui du non-vacciné dont l’avenir est soumis à un nombre incalculable de questions aujourd’hui. Vient ensuite le sniper Joe Harris avec 17 honorables arbalètes, loin devant le reste du troupeau qui ne comprend presque que des braquages en mode Casa de Papel. L’icône des Spurs Patty Mills a débarqué pour une grosse poignée de millions, bien en-deçà de sa valeur intrinsèque, tout comme les vétérans anciens All-Star au minimum Paul Millsap, LaMarcus Aldridge et Blake Griffin. Rajoutez à cela Nic Claxton, Bruce Brown et le crackito Cam Thomas qui ne toucheront même pas 9 patates à eux trois et vous obtenez un roster incroyable(ment sous-payé) autour de trois superstars qui gobent logiquement 70% du salaire de la franchise. On finit par un petit s/o sur ce filou de Jahlil Okafor et une pensée émue à Edmond Sumner, tristement remercié après sa blessure sévère… dur monde qu’est celui du sport de haut niveau.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 5

Kevin Durant

Joe Harris

Jevon Carter

Cam Thomas

Day’Ron Sharpe

Avec sa prolongation, Kevin Durant est désormais sous contrat avec l’autre franchise de NYC jusqu’en 2026, année où il touchera presque 55 asperges au joli âge bien avancé de 38 balais et sera alors malgré sa morphologie de bâton humain un vrai poids salarial. Un sacrifice néanmoins nécessaire pour la franchise qui s’assure les services de l’une des (la ?) meilleures armes offensives de l’histoire qui mérite en réalité bien plus que son salaire actuel. Joe Harris sera à ses côtés pour encore trois campagnes et devrait lui aussi petit à petit décliner alors que son contrat augmentera jusqu’à tutoyer la vingtaine de millions pesos, de quoi bien faire souffrir le boss Joseph Tsai. Au vu de ses récentes perfs, le rookie Cameron Thomas pourrait quant à lui s’avérer être le Kyrie Irving de demain mais pour bien moins cher tandis que Jevon Carter et Day’Ron Sharpe seront davantage là pour jouer les sparring partners pour des salaires (et un impact) quasi insignifiants à l’avenir.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison