Cam Thomas cartonne déjà en présaison : 21 points face aux Lakers, c’est vrai que ça manquait de talent offensif à Brooklyn

L’affiche était très belle, le casting beaucoup moins. Pour démarrer la présaison, la NBA avait programmé un gros Lakers – Nets, sauf que les deux équipes ont aligné leur équipe Z. Pas grave, cela a donné des opportunités à certains jeunots dont le rookie de Brooklyn Cam Thomas, qui a confirmé sa grosse Summer League hier au Staples Center. Vraiment prometteur ce petit…

Ceux qui ont suivi la Summer League n’ont pas pu passer à côté du bonhomme. Parmi les mecs qui ont cartonné du côté de Vegas en août dernier, il y a Cam Thomas. Meilleur marqueur de la ligue d’été (27 points de moyenne sur quatre matchs), co-MVP avec le rookie des Kings Davion Mitchell et dans le meilleur cinq de la compétition, le 27e choix sorti tout droit de l’université de LSU a rapidement fait du bruit. Et visiblement, il est toujours aussi chaud. Sa performance hier face aux Lakers pour le premier match de présaison ? 21 points en 22 minutes en sortie de banc, meilleur scoreur du match, le tout à 7/14 au tir (1/3 de loin) et 6/7 aux lancers-francs. Pas de doute, quand il faut get buckets, Cam Thomas sait comment s’y prendre, peu importe qu’il joue dans un match de Summer League ou un vrai match NBA. Alors oui évidemment, ce n’était pas l’armada des Lakers en face, mais ça reste un cran au-dessus en matière d’opposition par rapport à cet été, et Thomas vient de prouver une nouvelle fois que le scoring, c’est dans le sang chez lui. Numéro 24 dans le dos et évoluant sur le parquet où son idole Kobe Bryant a lâché ses plus beaux exploits, Thomas s’est fait plaiz : petit euro-step, petit step-back, shoot en sortie d’écran, catch & shoot, jeu mi-distance, panier en transition… le répertoire offensif du gamin est déjà bien fourni.

« Le scoring, c’est le scoring. Je ne comprends pas quand les gens disent que ça ne peut pas se traduire [au niveau supérieur, ndlr.]. Si vous pouvez scorer, vous pouvez scorer, peu importe contre qui vous jouez. Avec Kyrie, on parle beaucoup, surtout sur les petites choses. J’essaye d’en tirer le maximum de choses car ça peut m’aider sur le long terme. » – Cam Thomas, via le New York Post

Scoreur naturel, Cam Thomas a en plus la chance d’évoluer dans la même équipe que Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant. On parle de trois scoreurs tout simplement all-time, et on ne connaît pas de meilleurs professeurs en NBA aujourd’hui pour espérer progresser offensivement. Quand vous côtoyez ce genre de phénomènes tous les jours, à chaque entraînement, vous ne pouvez que progresser. Alors certes, ça risque d’être compliqué d’avoir de vraies responsabilités offensives chez les Nets cette année. Cam Thomas vient d’arriver dans une véritable dream team au potentiel offensif quasiment infini et malgré son talent, il reste un rookie qui va probablement beaucoup plus regarder que jouer. Lors du Media Day, le coach Steve Nash ne voulait rien promettre à ses jeunots, et ce n’est probablement pas une bonne performance en présaison qui va bouleverser ses plans. Mais Cam Thomas est clairement en train de maximiser les opportunités qui s’offrent à lui et s’il continue comme ça, il aura forcément une vraie place en NBA, à Brooklyn ou ailleurs.

« On verra par rapport à la rotation. On a beaucoup de vétérans dans l’équipe, et une grosse puissance offensive, donc on verra. C’est difficile pour un jeune joueur, mais on l’adore. Je pense qu’on peut le développer pour qu’il devienne vraiment un bon joueur, mais je ne veux pas me précipiter. » – Steve Nash, via Nets Daily

Avec Kyrie, KD, Harden et les autres, les Nets possèdent déjà tout ce qu’il faut en attaque, et même plus qu’il ne faut. Et là, on a Cam Thomas qui vient en ajouter une couche supplémentaire, comme si ça ne suffisait pas. Parfois, la vie est vraiment injuste en NBA.