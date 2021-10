30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Brooklyn Nets ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Brooklyn Nets !

Par ici les Avengers ! Kevin Durant, James Harden, un tiers de Kyrie Irving, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Patty Mills, Joe Harris, Paul Millsap et consorts débarquent dans vos vies pour ne viser nul autre que le Larry O’Brien Trophy, et Steve Nash aura donc cette année sous ses ordres un roster largement taillé pour. Rajoutez une dose de drama habituelle et la caution jeune histoire de faire le taf (Cam Thomas et Nic Claxton) et vous obtenez un ensemble qu’il sera difficile de snober cette saison. Eliminés des Playoffs la saison dernière car ce bougre de KD s’enfile des chaussures trop grandes pour lui, les Nets se seront probablement payés cette année les services d’un cordonnier ou quelque chose du genre, histoire de ne rien laisser au hasard pour aller chercher la première bague de l’histoire de la franchise. Si tout le monde reste debout il y a en tout cas une certaine odeur de favori à Brooklyn, alors au boulot messieurs, car désormais c’est sur les parquets que ça se passe.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Nets de Brooklyn. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !