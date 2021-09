Paul Millsap rejoint les Monstars de Brooklyn : le vétéran fait le choix du cœur (non), bienvenue dans le clan des ring chasers

Paulo nous a fait attendre, mais il a enfin fait son choix. Courtisé par de nombreux contenders depuis le début de l’été, Paul Millsap a suivi son instinct de ring chaser en posant ses valises à Brooklyn. A 36 ans, il lui en reste encore un peu sous la pédale et il ramènera toute son expérience chez les Nets, comme s’ils en manquaient.

Toujours plus. Ça doit être la philosophie de Sean Marks. Apparemment, le GM des Nets trouvait que son équipe n’était pas assez forte comme ça alors il a décidé de ramener encore un gros nom dans sa franchise qui n’a plus grand-chose à voir avec le roster décimé qu’il avait récupéré en 2016. Après Patty Mills, c’est désormais au tour du quadruple All-Star Paul Millsap de déménager dans le quartier ouest de New York à la rentrée. En plus d’avoir pêché ces deux gros poissons de la Free Agency, le GM avait déjà prolongé KD, Blake Griffin et Bruce Brown, faisant de son été une véritable masterclass. Si en plus de tout ça, le Sean nous sélectionne Isaïa Cordonnier dans son effectif, on s’inclinera définitivement devant le monsieur. Le montant du contrat de Paulo n’est pas encore connu mais on sait déjà qu’il a une durée d’un an et on peut imaginer qu’il tourne certainement autour du minimum vétéran. Pour une énième fois cet été, la bombe nous vient de Shams Charania de The Athletic.

Free agent Paul Millsap has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, his agent DeAngelo Simmons told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021

Pour résumer, voici donc l’effectif des blancs et noirs pour l’instant :

Meneurs : Kyrie Irving, Patty Mills, Jevon Carter, Cam Thomas

Kyrie Irving, Patty Mills, Jevon Carter, Cam Thomas Arrières : James Harden, Bruce Brown, David Duke

James Harden, Bruce Brown, David Duke Ailiers : Joe Harris, Alize Johnson, DeAndre’ Bembry, Kessler Edwards (two-way)

Joe Harris, Alize Johnson, DeAndre’ Bembry, Kessler Edwards (two-way) Ailiers forts : Kevin Durant, Blake Griffin, James Johnson

Kevin Durant, Blake Griffin, James Johnson Pivots : Nicolas Claxton, Paul Millsap, Day’Ron Sharpe, DeAndre Jordan

Sur le papier c’est mignon. Juste l’idée que Steve Nash puisse aligner un cinq composé d’Uncle Drew, The Beard, Joe Harris, KD et Blake Griffin avec des gars comme Patty Mills, Paul Millsap et Bruce Brown en sortie de banc, on se croirait presque sur 2K. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait toujours pas si DeAndre Jordan va négocier un buyout ou pas mais une chose est sûre : Paulo Millsap sera là pour gérer la raquette du Barclays Center. L’époque où The Anchorman mettait 18 points points par match à Atlanta comme franchise player est bien loin mais le vétéran a encore de beaux restes. Le steal de la Draft 2006 (pris en 47è position) sait toujours défendre, être bien placé, donner la gonfle au bon moment et apporte un petit shoot qui ne fait pas de mal. Avec ses 15 saisons (7 à Utah, 4 à Atlanta et Denver) dans la besace, le vétéran emporte également dans ses valises de l’expérience pour les moments importants. Les Nets n’avaient pas forcément besoin – ils ont déjà tout de toute façon – de tout ça mais ils prennent volontiers.

Vue la qualité du roster des Nets, on a du mal à croire que si Paulo affronte LeBron en finale cette année il se fera sweeper comme en 2015. On rappelle juste que les New-Yorkais sont passés à trois pointures d’une Finale de Conf’ malgré l’absence de Kyrie et un Harden à 10% de ses moyens. Bref, préparez-vous car on pourrait bien voir les Nets et Paul Millsap remporter leur premier titre cette année.

Source texte : The Athletic