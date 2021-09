Robin Lopez explique pourquoi il n’aime pas les mascottes : retour aux origines d’une rancune mutuelle

« Je t’aime, moi non plus. » On le sait, l’histoire qui existe entre les frères Lopez et les mascottes NBA est une bienveillante inimitié de longue date. Dès qu’un coup bas peut être fait, les jumeaux n’y manquent pas. Et Robin Lopez vient de révéler l’origine de cette haine envers les peluches géantes. Attention ça date !

Invités du désormais célèbre podcast de J.J. Redick, The Old Man and the Three, les jumeaux Lopez ont régalé lors du dernier épisode. On le sait, depuis son arrivée en NBA, le plus chevelu des deux frères, Robin, est en guerre contre les mascottes. Bagarres, moqueries à l’encontre de Robin, coup bas, dans chaque salle où se déplace le touffu pivot, l’accueil réservé par la mascotte locale est toujours plus fou et ce dernier n’hésite pas à répondre. Si cette histoire fait toujours sourire les fans, pour Robin, c’est une vraie rancune qu’il possède envers les peluches géantes. Questionné sur le sujet dans le podcast, il est revenu sur les sources de celle-ci.

« Je devais être en CE2 ou en CM1. Je suis allé voir un match de Santa Clara et il y avait ‘Thunder’, la mascotte des Golden State Warriors de l’époque. Il signait des autographes et m’a demandé mon nom. J’avais un trouble du langage donc j’ai dit ‘Wobin’ au lieu de Robin. Mais la mascotte a signé ‘Pour Robin : Il est où le W ?’ C’est ici qu’a commencé mon animosité envers les mascottes. » – Robin Lopez dans The Old Man and the Three

Voici donc l’origin story de Robin Lopez avec les mascottes. Si dès 8-9 piges, il a été moqué par une personne déguisée, tu m’étonnes qu’il garde ça en mémoire dans un coin de sa tête. Son frère Brook, présent également à cet événement, a lui aussi reçu un autographe de la mascotte des Warriors. Et au moment de le recevoir, elle lui aurait dit, « Brook ? C’est un nom de fille ». Visiblement il n’a pas aimé. D’ailleurs, en NBA, le problème de Robin avec les ambianceurs de service viendrait aussi de son frère Brook. La première embrouille remonte à un déplacement à Detroit, raconté une nouvelle fois dans le podcast.

« Il y a quelques années, on jouait à Detroit un soir et Hooper, la mascotte des Pistons, est venu me voir, car il avait été à moitié piétiné par Brook, Andray Blatche, et le reste des Brooklyn Nets plus tôt dans la saison. »

Sympa le frérot, il venait de raviver un traumatisme chez Robin, et la vengeance était parti. Depuis, chaque altercation est un spectacle qu’il faut regarder avec un énorme paquet de pop-corn. D’ailleurs, pour votre plus grand plaisir (et pour le nôtre aussi, on vous le cache pas), on se met une petite compil’ des meilleurs moments de Robin avec les mascottes. Enjoy !

Robin Lopez vs Mascottes NBA. On connaît maintenant les origines du combat sans partage qui règne sur les parquets de la Ligue depuis des années. En espérant toutefois que cette petite thérapie ne stoppe pas Robin dans ces moments magiques avec les personnes déguisées.

Source texte : The Old Man and the Three – NBA on ESPN