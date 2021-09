LaMarcus Aldridge autorisé à rejouer : les Nets l’attendent à bras ouverts pour reprendre sa carrière où il l’avait laissée

Alors qu’il annonçait sa retraite pour des raisons de santé il y a quatre mois, LaMarcus Aldridge serait sur le point de reprendre les affaires. Les médecins ont donné leur feu vert à l’ailier-fort qui devrait faire son grand retour dans l’effectif des Nets où il venait de signer en mars dernier.

L’annonce était aussi soudaine que surprenante, le 15 avril dernier. Sur Twitter, le septuple All-Star annonçait qu’il se retirait immédiatement des parquets après avoir reçu une alerte au niveau du coeur. Souffrant du syndrome de Wolff-Parkinson-White, la pratique de sport à haut niveau était devenue dangereuse pour le Texan de 35 ans. Avec un palmarès individuel bien rempli et 15 saisons NBA, LMA pouvait déjà apprécier le chemin parcouru même s’il est toujours préférable de décider du timing de ce changement de vie soi-même. Néanmoins, la meilleure nouvelle de la journée nous est partagée par Shams Charania de The Athletic qui nous fait savoir que LaMarcus Aldridge a été déclaré apte à rejouer, faisant déjà miroiter un comeback inespéré chez les Nets où il avait dû conclure son chapitre un peu précipitamment.

Aldridge abruptly retired in mid-April due to a heart scare – but has received full medical clearance to make his return to the NBA for a 16th season, sources said. 🙏🏽 https://t.co/XFTuZM3uS5 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021

Toujours selon l’insider, Brooklyn serait donc favori pour récupérer l’ancien intérieur des Blazers et des Spurs. Déjà signé au minimum vétéran pour terminer la saison dans la Grosse Pomme l’année dernière, LaMarcus Aldridge est toujours en quête d’une première bague de champion NBA et il était sans doute resté sur sa faim en quittant les Nets après seulement cinq petits matchs disputés sous le maillot noir et blanc (cinq titularisation pour 12,8 points, 4,8 rebonds, 2,6 assists et 2,2 contres de moyenne en 26 minutes). Si sa signature à BKN est confirmée, les voisins des Knicks auront une raquette de luxe avec Blake Griffin tout juste prolongé, Paul Millsap qui vient de s’engager et donc LaMarcus Aldridge pour se succéder sur le parquet. Trois All-Stars avec de l’expérience et à moindre coût qui complètent à merveille la superteam construite autour du big three avec Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. De quoi ponctuer un été décidément réussi pour Sean Marks qui a aussi réussi à mettre la main sur Patty Mills aka l’un des agents-libres les plus convoités de l’année. Que ce soit les Lakers ou les Nets, on peut dire ce qu’on veut de la moyenne d’âge mais les gros marchés se retrouvent encore avec des All-Stars à ne plus savoir quoi en faire à l’approche de la reprise.

On va juste attendre la confirmation de sa signature aux Nets avant de filer des mouchoirs à la concurrence mais on va surtout se réjouir pour le joueur qui va pouvoir revenir terminer sa carrière proprement. LaMarcus Aldridge reprend le cours de sa carrière là où il l’avait laissée et c’est bien lui et lui seul qui décidera d’y mettre un point final cette fois-ci, avec une bague au doigt de préférence.

Source texte : The Athletic