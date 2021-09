Officiel : LaMarcus Aldridge revient aux Nets pour une saison, la superteam de Brooklyn se renforce encore un peu plus

Si le transfert impliquant DeAndre Jordan et Sekou Doumbouya a surpris tout le monde vendredi soir, la signature de LaMarcus Aldridge à Brooklyn était par contre attendue. Autorisé à rejouer au basket après ses soucis de santé, LMA est bien de retour chez les Nets !

C’est désormais officiel. D’après Adrian Wojnarowski, dans une forme olympique en ce début de week-end, LaMarcus Aldridge revient aux Nets quelques mois seulement après avoir été contraint d’arrêter le basket pour un problème au cœur. Cette signature n’était plus qu’une question de temps après que LMA ait reçu l’autorisation des médecins – à la fois ceux des Nets et des médecins indépendants – pour retrouver les parquets ces derniers jours. Selon l’insider d’ESPN, on part sur un deal d’une saison pour 2,6 millions de dollars. Aldridge va ainsi retrouver l’équipe dans laquelle il s’était engagé après son buyout avec les Spurs en mars 2021. Avant sa grosse frayeur de mi-avril, LaMarcus n’avait eu le temps de disputer que cinq matchs sous le maillot de Brooklyn, cinq matchs plutôt intéressants avec une production correcte de 12,8 points, 4,8 rebonds et 2,2 contres à plus de 52% au tir en 26 minutes de jeu en moyenne. Espérons qu’il puisse retrouver son rythme après son absence pour vraiment devenir un membre qui compte chez les Nets lors de la saison 2021-22.

Aldridge has been medically cleared by a number of doctors – including those both independent and Nets-affiliated – to make a return for his 16th season, Schwartz tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2021

Le retour de LaMarcus Aldridge chez les Nets succède à l’arrivée récente d’un autre intérieur vétéran, Paul Millsap. Aujourd’hui, entre les superstars qui composent l’équipe de Brooklyn et le grand nombre de vétérans présents dans l’effectif, les Nets ressemblent plus que jamais à une superteam. Checkez un peu ça, en vous mouillant la nuque au préalable évidemment : Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, Blake Griffin, Paul Millsap, Patty Mills, James Johnson, et donc LaMarcus Aldridge. On n’oublie pas non plus le précieux Bruce Brown, ni les jeunots Nicolas Claxton et Cam Thomas, et encore on n’a pas cité tout le monde. Inutile de vous dire que tout autre résultat qu’un titre NBA en 2022 serait perçu comme un échec pour les Nets. Le titre, c’est spécifiquement pour cette raison que LMA revient aujourd’hui à Brooklyn. Sept fois All-Star et cinq fois membre d’une All-NBA Team, Aldridge a connu ses heures de gloire sur le plan individuel, mais l’intérieur de 36 ans n’a jamais goûté à l’atmosphère des Finales NBA. On peut dire qu’il est dans la bonne équipe pour bientôt rayer cela de sa « to-do list ».

On va donc bien revoir LaMarcus Aldridge sur les parquets NBA cette saison. Et ça, c’est vraiment une bonne nouvelle, même si on imagine que les futurs adversaires de Brooklyn transpirent déjà rien qu’à l’idée d’affronter cette version-là des Nets.

Source texte : ESPN

The Nets roster looks STACKED 😳 pic.twitter.com/ypH7WF9tgV — SportsCenter (@SportsCenter) September 3, 2021