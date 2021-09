DeAndre Jordan arrive aux Lakers : retour à Los Angeles pour l’ancien de Lob City, et un vétéran de plus chez les Purple & Gold

Transféré ce vendredi soir aux Pistons contre Sekou Doumbouya notamment, le désormais ancien pivot des Nets DeAndre Jordan ne va pas rester à Detroit. En effet, les Pistons et Dédé vont s’accorder sur un buyout et ce dernier ira enfiler le maillot des Lakers !

Décidément, ce début de week-end est animé sur la planète NBA. Entre le transfert de DeAndre Jordan puis le retour officiel de LaMarcus Aldridge aux Nets, impossible de s’ennuyer et ce qui est bien en plus, c’est que ça ne s’arrête pas. Car quelques minutes seulement après l’échange ayant envoyé DeAndre aux Pistons, on savait que ça allait continuer à bouger, la franchise de Detroit ne comptant pas sur le pivot vétéran dans son projet de reconstruction. Le mot buyout est très vite apparu dans le dossier et Shams Charania a confirmé tout ça. Selon l’insider de The Athletic, les Pistons et Jordan vont effectivement se séparer, l’intérieur sacrifiant quatre de ses 20 millions de dollars dans la transaction. Et une fois qu’il sera agent libre, Dédé fera ses valises pour Los Angeles où les Lakers l’attendent déjà. Toujours selon Shams, Jordan va signer un contrat d’un an au salaire minimum, c’est-à-dire 2,6 millions de dollars. Celui qui a évolué dans la Cité des Anges pendant une décennie avec les Clippers version Lob City va ainsi retrouver le Staples Center, mais cette fois-ci avec le maillot pourpre et or.

The Detroit Pistons will waive DeAndre Jordan, allowing him to become a free agent, sources tell me and @JLEdwardsIII. Sources said Jordan is giving back $4M in a buyout of the remaining $20M on his deal. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2021

DeAndre Jordan is expected to sign a one-year, $2.6M deal with the Los Angeles Lakers after he clears waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2021

C’est donc un vieillard ancien de plus qui débarque dans l’effectif ultra âgé des Lakers, qui réunit un nombre impressionnant de vétérans et de joueurs qui ont depuis longtemps dépassé leurs meilleures années. Récemment, un dirigeant de la NBA n’avait pas hésité à qualifier les Lakers « d’association pour personnes retraitées », on peut dire que l’arrivée de DeAndre Jordan ne va pas changer ce sentiment. À 33 ans, Dédé va en tout cas rejoindre Dwight Howard (35 ans) et Marc Gasol (36 ans) au rayon des pivots vétérans, si ce dernier reste aux Lakers évidemment. En effet, alors qu’Andre Drummond a rejoint les Sixers à l’intersaison, l’incertitude règne autour de l’Espagnol, qui ne serait pas forcément très chaud pour repartir pour une saison supplémentaire avec Los Angeles même s’il possède encore un an de contrat. Est-ce que cette arrivée de Jordan signifie un prochain départ de Marco ? Possible, car sinon on voit mal pourquoi les Lakers auraient ajouté un pivot en plus sachant qu’Anthony Davis semble prêt à jouer plus souvent poste 5 cette saison. L’avenir nous apportera plus de précisions très bientôt mais ce qui semble certain, c’est que les Lakers veulent reprendre la formule du titre 2020, quand Dwight et JaVale McGee – deux pivots athlétiques – occupaient la raquette aux côtés d’AD. DeAndre Jordan est aujourd’hui loin de son prime mais il peut encore apporter cette présence dans les airs, lui qui reste sur une campagne à 7,5 points, 7,5 rebonds et 1,1 contre à plus de 76% de réussite au tir.

Il faudra patienter quelques jours avant que la news ne devienne officielle, mais on peut déjà dire que c’est un done deal. DeAndre Jordan, après deux saisons chez les Nets et quelques matchs joués sous le maillot des Knicks, va traverser le pays pour jouer avec LeBron James & Cie, tout ça dans un Staples Center qu’il connaît comme sa poche arrière.

Source texte : The Athletic