Marquese Chriss s’engage avec les Blazers : le contrat est non garanti, mais l’opportunité est bien réelle

Alors que la soirée de vendredi a été marquée par une vague de breaking news, une autre info est tombée au cours de la nuit. Bon, c’est moins hypant, mais ça reste une news qui compte : l’intérieur Marquese Chriss, passé par Golden State et blessé la saison dernière, vient de signer aux Blazers.

26 décembre 2020. Quatre jours seulement après le début de la saison régulière, Marquese Chriss est victime d’une grosse blessure à la jambe et est obligé de déclarer forfait pour toute la saison. La tuile pour le jeune intérieur des Warriors, qui comptait bien capitaliser sur les bonnes choses démontrées lors de la campagne précédente, dans laquelle il a tourné à 9,3 points (54,5% au tir), 6,2 rebonds et 1,1 contre au milieu des nombreuses défaites de Golden State. Une production appréciée par les Dubs, qui finissent néanmoins par s’en séparer au moment de la trade deadline, Chriss étant envoyé aux Spurs avant d’être coupé dans la foulée. Fast forward to aujourd’hui (vive le franglais) : libre de tout contrat, Marquese Chriss débarque donc à Portland pour tenter de se relancer après sa saison quasiment blanche. La nouvelle vient d’être balancée par Shams Charania de The Athletic, qui nous précise qu’il s’agit d’un contrat non garanti pour l’intérieur de 24 piges. Traduction, il va devoir gagner sa place chez les Blazers lors du camp d’entraînement. Une mission dans les cordes de Marquese, surtout s’il s’est bien remis de sa fracture à la jambe comme l’indique Shams.

Free agent C/F Marquese Chriss has agreed to a non-guaranteed deal with the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Chriss has fully recovered from broken leg last December and will compete for a roster spot in Blazers' camp. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2021

Bien évidemment, ce n’est pas le genre de deal qui va convaincre Damian Lillard sur les chances de Portland de se battre pour le titre, mais c’est potentiellement une bonne affaire pour les Blazers si Chriss revient à 100% et au niveau qu’il possédait chez les Warriors. Il pourra apporter de la profondeur au secteur intérieur de Portland, composé notamment de Robert Covington et Larry Nance Jr. sur le poste 4 et Jusuf Nurkic / Cody Zeller sur le poste de pivot. Chriss est plus un ailier-fort dans l’âme avec ses 2m06, mais il a déjà occupé le poste 5 par le passé. Le bonhomme possède des qualités athlétiques très sérieuses qui lui permettent de conclure en force sur les caviars de ses copains, tout en protégeant le panier dans sa propre moitié de terrain. Clairement, l’ami Marquese n’est pas maladroit avec un ballon de basket, lui qui a également montré de belles petites choses dans le playmaking à Golden State. Défensivement, il reste clairement du boulot mais là encore, il était plutôt sur la bonne voie avant de rejoindre l’infirmerie. Tout ça pour dire qu’on aime bien le potentiel du garçon et qu’il a le talent pour avoir un rôle dans une équipe NBA. Est-ce que ce sera à Portland ?

Contrat non garanti mais vraie opportunité pour Marquese Chriss avec les Blazers. L’intérieur aura à cœur de prouver que sa grosse blessure à la jambe fait partie du passé et qu’il est capable de représenter un plus à sa nouvelle équipe. C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Source texte : The Athletic