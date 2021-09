Officiel : Sekou Doumbouya échangé aux Nets dans un deal avec DeAndre Jordan, alors ça on ne l’avait pas vu venir !

C’est la bombe de ce vendredi soir. Non, on ne parle pas du trade de Juancho Hernangomez, mais bien celui de DeAndre Jordan qui implique un certain… Sekou Doumbouya. Oui oui, le Frenchie fait ses valises et quitte Detroit pour rejoindre Brooklyn. Wow !

On savait que les heures de DeAndre Jordan à Brooklyn étaient comptées. Mais on ne s’attendait pas à ça : alors qu’on envisageait plus un buyout entre le pivot vétéran et les Nets, c’est finalement un transfert pour le moins surprenant qui est tombé ce vendredi soir. Comme souvent, c’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la breaking : Brooklyn envoie Dédé Jordan du côté de Detroit en compagnie de quatre futurs choix de second tour de draft ainsi que 5,78 millions de dollars en cash, en échange de l’ailier français Sekou Doumbouya et du pivot Jahlil Okafor, qui a déjà porté le maillot de Brooklyn par le passé. Pour les Nets, c’est un deal qui possède notamment un intérêt financier. Comme souligné par Bobby Marks d’ESPN, la franchise new-yorkaise ne voulait finalement pas se séparer de Jordan via un buyout car une partie de son contrat (20 millions de dollars sur deux ans) serait toujours dans la masse salariale après son départ, ce qui n’est pas top pour une franchise archi blindée financièrement. D’après Woj, à travers ce deal, les Nets vont économiser pas moins de 47 millions de dollars au total (en matière de salaire et de taxe). Ils créent également une trade exception de 6,3 millions, tout en ayant de la flexibilité avec les joueurs récupérés. En effet, il reste seulement un an sur le contrat de Jahlil Okafor (pour 2,1 millions) et il y a une team option sur la saison 2022-23 concernant Sekou (à 5,5 millions). Et puis récupérer ce dernier, dont le potentiel reste à exploiter à seulement 20 piges, peut s’avérer être une bonne affaire. À noter également que les Nets prévoient de lâcher Alize Johnson suite à ce deal, lui qui ne possédait pas de contrat garanti.

Si l’on se place désormais du côté des Pistons, on peut déjà vous assurer que DeAndre Jordan ne portera pas le maillot de Detroit. En effet, un buyout est prévu sur son contrat actuel et les Lakers seraient déjà à l’affût. L’intérêt pour les Pistons dans ce deal ? Récupérer quatre choix de second tour de draft, ce qui n’est pas rien. Clairement, les Nets s’en tapent royalement des choix de draft, eux qui ne pensent qu’au titre NBA, par contre ça peut être intéressant pour une franchise qui reconstruit comme Detroit. Les Pistons récupèrent ainsi : le pick de second tour des Nets en 2022 et 2027, un second pick en 2024 via les Wizards et un autre en 2025 via les Warriors.

Again, Pistons plan is to negotiate a contract buyout with the DeAndre Jordan and allow him to become a free agent, sources tell ESPN. In that scenario, the Lakers will be a serious contender, sources tell ESPN. https://t.co/WjbY2ch41h — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2021

The Nets plan to waive forward Alize Johnson, sources tell ESPN. The Nets are fond of Johnson, but are loaded at his position and will allow him to play elsewhere. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2021

Pour en revenir à Sekou Doumbouya, c’est donc la fin de l’aventure Pistons, avec qui il a passé ses deux premières saisons NBA, dont une avec un autre Frenchie nommé Killian Hayes. Des débuts globalement compliqués pour Sekou, même s’il a parfois eu ses moments, en particulier au cours de sa campagne rookie. Là, il va passer d’un extrême à l’autre. Terminé le plan de reconstruction à Detroit, bienvenue dans la superteam de Brooklyn aux côtés de Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden et Cie. Autant dire qu’il va côtoyer du lourd chaque jour à l’entraînement et en matière d’apprentissage, ça peut être pas mal. Maintenant, faudra voir évidemment s’il peut avoir un peu de temps de jeu, ce qui risque d’être très compliqué vu l’effectif XXL de Brooklyn et les ambitions très élevées à court terme de la franchise new-yorkaise, qui vient en plus d’ajouter LaMarcus Aldridge. Pas sûr donc que Sekou possède vraiment un avenir chez ces Nets-là, mais ce sera à lui de prouver qu’il peut apporter une contribution. En est-il capable ?

Sacrée bombinette pour entamer le week-end. On surveillera désormais l’évolution du dossier DeAndre Jordan, visiblement bien parti pour rejoindre la maison de retraite des Lakers, et bien évidemment aussi la suite de la carrière de Sekou Doumbouya à Brooklyn.

Source texte : ESPN

Nets will also create a $6.3M trade exception in the deal (they also have a $11.5M TE). Okafor is on a $2.1M expiring contract Doumbouya has $3.6M and a $5.5M team option Brooklyn roster right now is at 15 guaranteed contracts and 1 non (Alize Johnson) https://t.co/d9Rlg4PSMB — Bobby Marks (@BobbyMarks42) September 3, 2021

The trade makes sense also for Detroit Pistons are turning $9M in cap flexibility in a below average 2022 FA class into 4 future 2's Okafor was likely going to be a waived before the season Cash from BKN will offset the salary owed to Jordan — Bobby Marks (@BobbyMarks42) September 3, 2021