LaMarcus Aldridge pas trop à l’aise dans son rôle de remplaçant : t’inquiète LMA, vu ton niveau, tu pourrais vite retrouver le cinq

Zéro. Sur les 17 matchs joués par les Nets cette saison, LaMarcus Aldridge n’a pas été titulaire une seule fois. LMA n’a pas vraiment l’habitude de ça et il avoue que l’adaptation est difficile. Cependant, il apporte quand même un vrai plus aux Nets en ce moment, à tel point qu’il pourrait retrouver une place dans le cinq très bientôt.

21 points, 11 rebonds, 10/14 au tir en 34 minutes de jeu. Contre les Cavaliers lundi, LaMarcus Aldridge a sorti une perf’ vintage qui rappelle ses meilleures années. Une perf’ vintage mais une perf’ qui n’est cependant pas isolée en ce début de saison. Alors que Kyrie Irving est toujours loin du groupe et que James Harden a quelque peu galéré pour trouver son rythme, LMA apporte une production non négligeable : 13,4 points, 5,8 rebonds, 1,2 contre à 57,7% de réussite au tir dont 39,1% du parking, en 21,4 minutes par match. Dans le lot, y’a eu cette prestation à 24 points – 7 rebonds face aux Cavs (décidément) le 17 novembre dernier, une autre en 21-8 sur le parquet d’Orlando une semaine plus tôt, idem contre les Pacers fin octobre, sans oublier son gros match face aux Sixers (23 points, 5 rebonds) en tout début de saison. Tout ça dans un rôle de remplaçant auquel il essaye encore de s’habituer, lui qui n’est quasiment jamais sorti du banc de toute sa carrière avant cette campagne 2021-22 aux Nets. Si l’on excepte sa saison rookie à Portland, LMA c’est 966 matchs joués entre 2007 et 2021 pour 963 titularisations. Alors forcément, pas facile de s’adapter à ce nouveau rôle, notamment sur le plan mental.

« C’est très difficile. […] J’essaye toujours de m’y habituer et de trouver mes spots. J’essaye de trouver des moyens pour aider. C’est une bataille permanente. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut régler juste comme ça et c’est derrière vous. Il y a toujours des moments où c’est dur de ne pas être sur le parquet, ou de ne pas être titulaire. Mais je suis revenu pour gagner, et je veux être ici pour gagner le titre. Donc, si c’est mon rôle, alors c’est comme ça. » – LaMarcus Aldridge, via le New York Post

Un rôle qui pourrait cependant évoluer dans les prochains jours. Alors que Blake Griffin a commencé tous les matchs cette saison, l’identité du pivot titulaire peut effectivement changer à l’avenir si l’on en croit les récents propos du coach Steve Nash après la victoire de Brooklyn à Cleveland lundi. La question est arrivée sur la table après que LMA ait été placé dans le cinq par Nash pour la deuxième mi-temps face aux Cavaliers de Jarrett Allen.

« Nous verrons. On va analyser tout ça jour après jour, car c’est ce que font les coachs. C’est une longue saison, il y a beaucoup de chose à prendre en compte et il y aura probablement beaucoup d’imprévus à l’avenir. » – Steve Nash, via The Athletic

Même si Blake Griffin continue de se donner quand il est sur le terrain, faut bien avouer que le bonhomme galère pas mal en ce début de saison. Ses stats ? 5,5 points, 4,9 rebonds et 2 passes moyenne à 32% au tir dont… 16% à 3-points. Clairement, on est loin du Blakounet qui était vraiment précieux pour les Nets après son arrivée l’an passé. Sa production offensive est presque devenue anecdotique et forcément, ça n’aide pas l’attaque de Brooklyn aujourd’hui car ça met plus de pression sur les épaules de KD, Harden ou encore Patty Mills. De quoi ouvrir une opportunité pour LaMarcus Aldridge, d’autant plus que Nic Claxton est toujours à l’infirmerie actuellement. Reste à voir ce que va décider Steve Nash, qui veut éviter de cramer LMA – 36 ans – en début de saison alors que les Nets possèdent de grandes ambitions pour le printemps 2022.

« Je comprends que le plus important, ce n’est pas de jouer 30 minutes aujourd’hui mais plus de se préserver sur le long terme. Bien évidemment, ça ne me dérangerait pas d’être titulaire. Mais ce qui compte, c’est surtout ce que l’équipe a besoin. » – LaMarcus Aldridge

LaMarcus Aldridge va-t-il bientôt prendre la place de Blake Griffin dans le cinq des Nets ? C’est clairement une possibilité vu la différence de niveau entre les deux joueurs actuellement. On va surveiller ça de près lors des prochaines sorties de l’équipe new-yorkaise, qui va affronter les Celtics, les Suns et les Knicks lors des jours à venir.

Source texte : New York Post / The Athletic