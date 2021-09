TrashTalk Fantasy League – Minnesota Timberwolves : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Wolves !

#Les bons plans annoncés

Bonne nouvelle pour les fans des Wolves, il y en a quelques uns. Bonne nouvelle d’ailleurs, car les dits fans n’en ont pas si souvent que ça, des bonnes nouvelles. Bref, encore une saison lors de laquelle Karl-Anthony Towns devrait collectionner les soirs à 50 pions ou plus, KAT faisant clairement partie des picks que l’on appelle communément premiums s’il ne décide pas de se barrer sans préavis dans les prochains jours. Du 34/17 à tire-larigot, quasiment chaque soir, servez-vous ça fait plaisir. A ses côtés ? Un trio sexy d’un point de vue TTFL avec en premier lieu Anthony Edwards, 23 points TTFL par match la saison passée mais à peu près 4000 de moyenne de mars à mai, puis D’Angelo Russell, pas le plus constant mais toujours partant pour de gros coups de chaud, et enfin Malik Beasley, là non plus pas une assurance tout risque mais potentielle belle surprise cette année encore. La seule certitude ? Ne laissez pas passer le gros chat car il vous régalera sans nul doute.

#Les carottes redoutées

Ne pas se précipiter sur les jeunes cracks de l’équipe comme Jaden McDaniels ou Naz Reid, et faire attention aux match-ups concernant les extérieurs. Seul Towns parait être une garantie sans faille même si Anthony Edwards pourrait très vite le devenir, attention donc, surtout, au duo de la peur D-Lo / Beasley, aussi capable de lâcher un match à 30 points que de passer complètement à côté d’un match. En bref ? KAT à 100%, Ant-Man sans trop de doutes, mais derrière attention aux réveils douloureux.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Karl-Anthony Towns : 41,1 points

D’Angelo Russell : 24,3 points

Malik Beasley : 23,5 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Wolves. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.