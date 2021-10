TrashTalk Fantasy League – Boston Celtics : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Celtics !

#Les bons plans annoncés

Deux évidences, et pas mal de paris. Pour cartonner de manière quasi-automatique on vous dirige évidemment vers le duo de jeunes cracks composé de Jayson Tatum et Jaylen Brown, tous deux capables de gratter les 40 de moyenne tout au long de la saison. Petit avantage à Jayson du fait de son rôle grandissant de franchise player et de son talent border Top 10 monde, et du fait, également, de l’absence de Jaylen Brown jusqu’au mois de décembre environ. En bref ? Vous avez deux mois pour poser o-bli-ga-toi-re-ment Tatum dans vos decks. Autour du duo de All-Stars locaux Enes Kanter, Robert Williams et Al Horford qui se partageront dessous les soirées fastes, puis Marcus Smart, Dennis Schroder et tout un tas de gamins morts de faim sur les lignes arrières (Naismith, Pritchard, Dunn), sans oublier Josh Richardson… si en fait, oubliez-le.

#Les carottes redoutées

On parlait plus haut du trio de babars des raquettes mais attention à ne pas vous jeter sur cette viande-là puisqu’elle sera peut-être trop fraîche (Williams) ou bien avariée (Kanter, Horford). Attention également à ne pas donner le bon dieu sans confession au duo Marcus Smart / Dennis Schroder, le premier étant parfois dominant sans trop faire de stats, alors que le second peut connaitre des soirées statistiquement affreuses quand ça ne rentre pas. On attendra peut-être également quelques matchs pour juger l’état de forme de Jaylen Brown à son retour, tout en évitant soigneusement de transformer son crush sur Romeo Langford en pick TTFL, on dit ça pour votre santé mentale.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Jayson Tatum : 37,6 points

Jaylen Brown : 33,3 points

Enes Kanter : 26,3 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Celtics. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.