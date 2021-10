Flashback 2020-21 : le jour où Jayson Tatum a tué les Bucks lors du season opener, débuts fracassants avant une fin plus douloureuse

Souvenez-vous, la saison 2020-21 avait démarré sur les chapeaux de roues. Le duel entre les Celtics et les Bucks pour lancer la saison avait ainsi tenu toutes ses promesses pour le retour de la NBA et sur ce match, c’est bien Jayson Tatum qui avait eu la peau des daims.

23 décembre 2020, TD Garden, Boston, match entre les Bucks et les Celtics. NBA Tip-off 2020, avec une alléchante affiche entre deux gros bras de la conférence Est pour lancer cette nouvelle saison. Et le moins que l’on puisse dire… c’est que l’on ne va pas être déçu. Si en tribunes les fans n’étaient toujours pas présents, sur le terrain les joueurs vont en effet en donner pour leur argent aux abonnés League Pass. A Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, MVP en titre, repart dans ses standards (35/13/2/2) et ses lieutenants répondent aussi à l’appel. 25/6/3 pour Jrue Holiday et surtout 27 points, 14 rebonds et 8 passes pour Khris Middleton, voilà qui annonçait déjà une saison de fou du trio. Toutefois, sur leur premier match de la saison, ce sont bien les C’s des Jay Brothers qui vont repartir avec la win. Jaylen Brown est saignant dès le début du match et terminera pour sa part la rencontre à 33 points. Justement, la fin de match venons-en, car c’est elle qui nous intéresse et c’est à ce moment que la magie de Jayson Tatum va opérer.

Match offensif et serré, on entre donc dans un money time bien sympa. Jrue Holiday sur un tir à 3-points fait passer les Bucks devant. 120-199 Milwaukee, 8,9 secondes à jouer, Marcus Smart à la remise en jeu, ballon donné à Jayson Tatum, switch entre Middleton et Antetokounmpo. Tatum dribble, step-back sur sa gauche, puis balance une grosse bombe du parking sur la tête d’un Greek Freak bien cradingue aux lances ce soir-là. La balle vient heurter la planche et… rentre dans le cercle. 122-120 Boston, 0,4 seconde à jouer, les Bucks ne s’en remettront pas et les C’s remportent ce premier match. Enorme tir de la gagne sur la grosse truffe du MVP en titre, Jayson Tatum lançait donc sa saison de la meilleure des façons. Sa meilleure saison en carrière au passage, avec 26,4 points, 7,4 rebonds et 4,3 passes de moyenne et une deuxième sélection au All-Star Game. Cependant, si personnellement Jayson Tatum a fait un énorme taf, collectivement les Celtics auront été décevants. Septièmes de la Conférence Est et sortis 4-1 par les Nets au premier tour, preuve que la vérité d’un opener match n’est pas forcément celle d’une saison, et leurs adversaires du soir peuvent d’ailleurs en témoigner.

Départ en fanfare pour Jayson Tatum et Celtics la saison dernière, avec une victoire sur un tir ultra-clutch face aux futurs champions NBA. La saison et la folie de la Grande Ligue étaient bel et bien lancées et les Bucks finiront… beaucoup mieux qu’ils n’avaient commencé.

Article écrit par Paul Boiteau