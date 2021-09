TrashTalk Fantasy League – Oklahoma City Thunder : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté du… Thunder !

#Les bons plans annoncés

On ne va pas se mentir, le Thunder n’a pas vraiment THE roster à suivre cette saison en TTFL. On surveillera évidemment les perfs de Shai Gilgeous-Alexander, dont la moyenne devrait avoisiner les 40 et qui se régalera sans doute quand il n’a pas de pitbull référencé en face (les match-ups ! Attention les match-ups !), on gardera également un œil sur la progression de Theo Maledon avant de se laisser aller à le mettre dans nos decks, et pour le reste… c’est tout. Wow, ça fait un peu juste, et si Luguentz Dort, Aleksej Pokusevski ou Darius Bazley auront leur coup de chaud on se contentera de SGA comme joueur pickable, à moins que faire 12 vous fasse kiffer auquel cas… ça vous regarde.

#Les carottes redoutées

Forcément il y en a quelques unes, mais elles sont assez identifiées. En effet, peut-on vraiment parler de carottes si vous prenez une porte à cause de Darius Bazley qui fait 6/19 au tir ? Peut-on parler de carottes si vous avez tenté aveuglément de miser sur le career high de Derrick Favors ? On est d’accord. La draft de Josh Giddey en 6 doit-elle vous pousser à le prendre dès le premier soir ? Lol. Un conseil donc cette saison et jusqu’à preuve du contraire : ne prenez personne à OKC, à part SGA, et tout se passera bien pour vous.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Shai Gilgeous-Alexander : 36,3 points

Darius Bazley : 18 points

Luguentz Dort : 15,8 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec le Thunder. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.