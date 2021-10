TrashTalk Fantasy League – Utah Jazz : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté du… Jazz !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

L’avantage en TTFL avec le Jazz ? On les connait par cœur. On les connait par coeur et le roster n’a pas vraiment bougé, ce qui devrait occasionner de belles soirées et sans trop de surprises. On pense évidemment au duo de leaders composé de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, « seulement » border picks premiums mais surtout garantie de ne pas se trouer dans les grandes largeurs. Les deux sont capables du tout meilleur comme du minimum confiance, chacun dans leur créneau, et font en tout cas partie de ces joueurs que vous devrez sélectionner chaque mois. Pour le reste les Mike Conley, Bojan Bogdanovic voire Rudy Gay, Eric Paschall ou Joe Ingles sont d’éventuelles belles prises mais uniquement dans un lac privé de ses plus beaux poissons.

#Les carottes redoutées

Toujours ce risque de passer à côté avec un shooteur comme Donovan Mitchell mais le risque est léger, idem pour un Rudy Gobert qui prendra parfois quatre shoots dans le match mais qui assure toujours grâce à sa quinzaine de rebonds. Pour le reste attention à la tentation Bojan Bogdanovic qui vous enchainera avec le sourire 44 points à 17/23 et 9 points à 3/14, alors qu’on attendra de voir l’état de forme de Mike Conley sur la durée pour se laisser happer par l’idée. Info utile pour finir, quand Rudy Gobert ne jouera pas Hassan Whiteside peut représenter une option, mais on vous conseille tout de même (non) de vous enfiler quelques verres de rhum devant le match en question pour faire passer l’éventuelle pilule.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Rudy Gobert : 34,7 points

Donovan Mitchell : 34,2 points

Mike Conley : 24,7 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec le Jazz. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.