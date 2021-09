TrashTalk Fantasy League – Detroit Pistons : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

#Les bons plans annoncés

Quelques potentielles belles soirées en TTFL, et attention on a bien dit potentielles. On pense en premier lieu à Cade Cunningham et Jerami Grant, le premier ayant de belles chances de claquer le 30 de moyenne tranquille alors que le second a prouvé la saison passée que la trentaine n’était pas un problème non plus. Focus également sur les deux intérieurs Kelly Olynyk et Isaiah Stewart et sur le sophomore Saddiq Bey, candidats à un top pick sorti de nulle part et on a bien dit sorti de nulle part. Mais clairement, si on parle de joueur vraiment « pickable », Cade et Jerami semblent être les deux seules alternatives.

#Les carottes redoutées

Ne vous fiez pas à la moyenne 2020-21 de Kelly Olynyk, car le kepon a surtout claqué des cartons dans des matchs sans enjeu. Ne vous jetez pas non plus sur Killian Hayes même si vous êtes de sa famille, et globalement gardez le focus sur les deux joueurs cités ci-dessus, sans pour autant imaginer qu’ils vous poseront des 75 sans trembler. Dans le meilleur des cas on parle de mecs qui valent quelques pics à 50 mais pas bien plus, avec un range de 28 à 40 en moyenne donc du solide mais rien de bien fou non plus. PS : si vous prenez Trey Lyles, l’algorithme du jeu détruira votre PC sans sommation.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Kelly Olynyk : 34,5 points

34,5 points Jerami Grant : 29,6 points

29,6 points Hamidou Diallo : 17,6 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Pistons. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.