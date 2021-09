TrashTalk Fantasy League – San Antonio Spurs : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Spurs !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Peut-on vraiment parler de bons plans quand on parle des Spurs en TTFL ? La réponse est dans la question mais tâchons de vous hyper un peu même si on sait qu’on n’y arrivera pas. La seule vraie valeur sûre de l’équipe est partie à Chicago sans vraiment être remplacée, Dejounte Murray a les moyens de lâcher un très gros match de temps en temps mais préfère faire des manières sur les réseaux, alors que la troisième force de frappe du roster est un pivot autrichien qui ne prend jamais le soleil. Allez, tâchons de trouver une note positive avec l’émergence attendue de Keldon Johnson, qui pourrait devenir un mec sur qui compter mais rien n’est moins sûr. On vous a hypé alors ? Non ? Normal.

#Les carottes redoutées

Quel est le point commun entre Dejounte Murray, Derrick White, Tre Jones, Keldon Johnson, Lonnie Walker IV, Bryn Forbes et Darius Vassell ? C’est simple, aucun de ses mecs ne tournera dans sa vie à plus de 30 points de moyenne en TTFL, au doigt mouillé. On évitera ici de parler de carottes potentielles car si vous misez sur un de ces mecs c’est que vous aimez souffrir, mais dans tous les cas la carotte cette saison dans le Texas c’est donc le roster dans sa globalité. Le point positif ? Le premier pécore venu pourrait bien être capable d’en coller quarante sur la défense de SAS cette saison et ça nous poussera donc à mater les Spurs de temps en temps.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Dejounte Murray : 26,7 points

Thaddeus Young : 23,5 points

Jakob Poeltl : 21,7 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Spurs. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.