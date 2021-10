TrashTalk Fantasy League – Los Angeles Lakers : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Lakers !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Il faudrait être aveugle pour ne pas les voir, même si quelques dangers demeurent planqués (voir plus bas). Un trio qui se dégage, trio all-time composé de LeBron James, jeune crack qui gagne à être connu, Anthony Davis, prospect assez dominateur, et Russell Westbrook, profil intéressant et qui semble aimer les chiffres. Plus sérieusement ? Trois mecs qui peuvent aller taper le 70 en TTFL en se grattant le nez, trois hommes qui savent absolument tout faire, et donc trois mecs qui s’inscrivent dans la liste des candidats au top pick TOUS LES MATINS. Entre un 34/12/12 à 14/24, un 33/16/6 à 14/19 ou un 26/14/17 à 10/19 faites votre choix, et en cas d’absence de l’un ou plusieurs de ces trois foufous, les Melo, Kendrick Nunn, Malik Monk voire Dwight Howard pourraient même vous remplir de joie. Los Angeles en 2022, une terre de boss de la TTFL, assurément.

#Les carottes redoutées

En exagérant à peine, arguons pour commencer que, parfois, LeBron James n’en a rien à cogner et en devient énervant, alors que Russell Westbrook est plutôt du genre tout ou rien, même si les soirs sans sont évidemment plus rares que les soirs avec. Mais le vrai danger avec le trio cité plus haut, ce sera évidemment de jongler avec les blessures, de jongler, surtout, avec le load management dont les Lakers abuseront sans doute. Rien de plus terrible que d’apprendre au réveil que LeBron a tapé une sieste plutôt que d’affronter les Nuggets, rien de pire d’apprendre qu’Anthony Davis a atchoumé et que son staff l’a mis au repos à la dernière minute. Il faudra donc être au taquet sur les comptes d’insiders, prendre le moins de risques possibles et repérer – par exemple – les back-to-backs, car une fois de plus les Lakers représenteront un fournisseur de top picks mais qu’il faudra savoir gérer et comprendre.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Russell Westbrook : 40,6 points

LeBron James : 39,4 points

Anthony Davis : 34,9 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Lakers. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.