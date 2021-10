Flashback 2020-21 : retour sur ce jour où LeBron James a marqué un game winner en plein play-in et en voyant triple

Si LeBron James n’est pas un fan du play-in tournament, si les Lakers n’ont pas fait long feu en Playoffs la saison dernière, le King a tout de même réussi à nous offrir un moment épique dans un match décisif. C’était le 19 mai dernier au Staples Center, face aux Warriors.

Stephen Curry s’en souvient encore. Parce que c’est notamment à ce moment-là que les Warriors ont commencé à voir les Playoffs s’éloigner progressivement. « C’est difficile parce qu’on ne s’attendait pas à ce que le tir rentre. On s’attendait à avoir le rebond et une possibilité de prendre l’avantage. Mais tout a changé quand c’est rentré. Les grands joueurs marquent des grands shoots, c’est ce qui arrive. » Le tir dont parle Curry, c’est ce fameux shoot de LeBron sur la tête de Steph dans la dernière minute du match opposant les Lakers aux Warriors. Petit rappel du contexte, on est au premier tour du play-in tournament (chelou comme phrase) à l’Ouest, et le vainqueur se qualifie directement pour les Playoffs. La défaite n’est pas éliminatoire car le perdant possède une deuxième chance mais les deux équipes veulent évidemment valider leur ticket le plus tôt possible pour éviter un match de la peur derrière. C’est ainsi que les Angelinos et les Dubs se retrouvent à égalité 100-100 avec une minute de jeu au chronomètre. Les Warriors ont dominé la première période, les Lakers sont revenus en seconde, et c’est désormais l’heure de vérité. Sur une possession pour le moins brouillonne, LeBron James et ses copains ne trouvent pas l’ouverture dans la défense de Golden State. L’horloge des 24 secondes tourne, tourne, et tourne encore. Finalement, Kentavious Caldwell-Pope ressort le ballon vers LeBron, qui se retrouve au niveau de l’inscription « Staples Center ». Il est obligé de dégainer, à la one again. Stephen Curry sort sur lui pour essayer de le gêner mais sans risquer la faute. La suite ?

LeBron James made the shot from 34-feet away, with less than a minute left in the game, to deliver the win for the Los Angeles Lakers against the Golden State Warriors. James registered a triple-double: 22 points, 11 rebounds, 10 assists. (Video: @Lakers) pic.twitter.com/oo1QUamT5d — GMA Sports (@gmasportsph) May 20, 2021

Stephen Curry est dégoûté, les fans des Lakers peuvent exulter. 103-100 pour les champions en titre, le score ne bougera plus et les hommes de Frank Vogel valideront ainsi leur billet pour les Playoffs, tandis que les Warriors chieront eux dans la colle face aux Grizzlies juste derrière. Après la rencontre, LeBron James nous sortira cette décla qui ne pouvait que sortir de la bouche de LeBron.

« Après avoir pris un doigt dans l’œil, je voyais triple, je voyais trois paniers. J’ai tiré sur celui du milieu. Et j’ai pu marquer. »

Jamais le dernier pour rajouter du drama, le King avait effectivement pris un doigt dans l’œil sur un gros contact avec Draymond Green juste avant son shoot décisif, provoquant au passage une photo au potentiel meme illimité. Évoluant également avec une cheville douloureuse et donc loin d’être à 100% de ses moyens physiques, LeBron a fini la rencontre comme il a pu, avec au final un triple-double (22 points, 11 rebonds, 10 caviars) et donc le plus gros shoot du match. Tout ça pour se faire sortir au premier tour face aux Suns…

La saison des Lakers et des Warriors s’est terminée sur une déception pour les deux équipes californiennes, mais cette rencontre du play-in tournament fut l’une des plus belles de la saison, avec donc ce finish royal impliquant LeBron James et Stephen Curry. Vivement que ces deux-là se retrouvent un jour dans une série de Playoffs…