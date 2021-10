Les highlights de Talen Horton-Tucker en 2020-21 : parce que THT est bien plus qu’une aide aux personnes âgées dans un EHPAD

En seulement 71 matchs, Talen Horton-Tucker a déjà réussi à se faire une jolie réputation, qui plus est chez les Lakers champions 2020. Le blaze THT est déjà bien reconnu et redouté des défenseurs NBA, tous frileux de la belle carcasse du jeune arrière.

Alors que LeBron et ses potes n’attendaient probablement rien de lui en le récupérant via la Draft il y a deux ans, Talen Horton-Tucker s’est avéré être une vraie satisfaction tout au long d’une saison 2020-2021 a minima compliquée chez les Angelinos. Le 46ème pick de la Draft 2019 est en effet désormais un réel élément important de l’effectif de Frank Vogel et s’est même vu attribuer un beau contrat de 32 millions sur trois ans cet été par le management qui voit en lui la relève de la franchise. Et Rob Pelinka a de bonnes raisons de miser aussi gros sur son protégé. Hormis le titre officiel de deuxième plus beau bouc de la Ligue derrière Klay Thompson, THT est surtout une belle bête bourrée de talents et spécialiste du drive et de la finition. Pour sa campagne sophomore, l’arrière d’ un mètre 93 posait ainsi en moyenne 9 points, 2,6 rebonds et 2,8 passes chaque soir et harcelait les raquettes adverses grâce à ses 106 kilos bien épais, à défaut de faire trembler les filets de loin (28,5% de réussite à 3-points en carrière). Malheureusement pour nos yeux de fins observateurs et grands Hexperts, une déchirure d’un ligament du pouce droit est venue stopper la belle pré-saison du beau bébé assez gras devenu monsieur muscle qui avait montré de beaux progrès au shoot et au playmaking. Il faudra donc attendre les aurores du mois de décembre pour revoir notre assistant social en maison de retraite changer les couches de papy Melo enfoncer ses vis-à-vis à coups d’épaules et d’euro-steps bien sentis.

Non, Talen Horton-Tucker n’est pas un membre des Lakers uniquement pour s’occuper de ses coéquipiers séniles. THT est un vrai joueur, bourré de talent à seulement 20 ans et puisqu’on n’en verra pas avant un bon moment, on vous laisse gentiment avec ses jolis highlights.