Free Agency 2021 : Talen Horton-Tucker reste aux Lakers pour 3 ans et 32 millions, c’est ce qu’on appelle un deal gagnant-gagnant

En mode recrutement massif sur ce début de Free Agency, les Lakers ont également réussi à régler l’un de leurs dossiers importants de l’intersaison, à savoir celui de Talen Horton-Tucker. Le jeunot, devenu un membre qui compte chez les Angelinos, prolonge à Los Angeles.

Parmi les joueurs en fin de contrat chez les Lakers, Talen Horton-Tucker se retrouvait en haut de la liste des priorités pour le manager général Rob Pelinka. La preuve, c’est lui qui a été prolongé, tandis qu’Alex Caruso et d’autres ont fait leurs valises. Comme THT était agent libre restrictif, les champions 2020 pouvaient potentiellement s’aligner sur n’importe quelle offre, et ce malgré leurs limites salariales. Aujourd’hui, on apprend donc que le joueur de 20 ans et les Lakers ont trouvé un accord sur un nouveau contrat de trois ans et 32 millions de dollars d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Un bon deal de part et d’autre. D’un côté, THT sécurise le sac en obtenant un contrat à la hauteur de ses attentes. Comme l’indique Bobby Marks d’ESPN, spécialiste du salary cap, Horton-Tucker pouvait demander jusqu’à 10,3 millions sur son salaire de première année aux Lakers. Là, on est un poil en dessous avec 9,8 millions sur la saison 1, mais ça reste un vrai bon contrat pour un mec qui a été sélectionné avec le 46e choix de la Draft 2019. Et puis côté Lakers, on profite du statut d’agent libre restrictif de THT pour dépenser l’argent nécessaire afin de le prolonger, ce qui leur permet de conserver un élément prometteur et déjà important pour les saisons à venir.

Maximum that Horton-Tucker could sign with the Lakers was a starting salary of $10.38M. A strong contract for the former second rd. pick. 12 players under contract and a $26.6M tax bill. https://t.co/QNn7DWPLd6 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) August 3, 2021

Parce que oui, THT a fait tourner quelques têtes cette année, où il s’est imposé comme un solide joueur de rotation. 20 minutes par match en sortie de banc, 9 points de moyenne à quasiment 46% au tir, pas loin des 3 rebonds et des 3 passes avec en plus une interception en prime, et toujours là pour se donner à fond, bref il est devenu l’un des chouchous de la Lakers Nation, sans doute très contente à l’idée de le revoir pour les prochaines saisons. Les Angelinos comptent sur lui pour qu’il continue à progresser, et le principal intéressé aura à cœur de produire au sein d’une équipe bien décidée à retrouver les sommets. Les Lakers sont en train d’enchaîner les signatures (Carmelo Anthony, Malik Monk, Kendrick Nunn, Trevor Ariza, Wayne Ellington, Kent Bazemore, Dwight Howard) depuis deux jours pour essayer d’entourer du mieux possible le Big Three LeBron James – Anthony Davis – Russell Westbrook, mais c’est peut-être THT qui sera le role player le plus précieux au final. À lui de montrer qu’il peut prendre un rôle encore plus important chez les Purple & Gold.

Bon contrat pour le joueur, et bonne affaire pour les Lakers qui prolonge un jeunot prometteur pour un salaire honnête. Un deal gagnant – gagnant donc, tout ça pour gagner une nouvelle bague ensemble dans quelques mois ?

