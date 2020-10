Rajon Rondo continue de grimper dans le classement des assists : Nash et Bird dans le rétro, TP dans le viseur

Si LeBron James et Anthony Davis ont encore une fois tout cassé dans le Game 2 des Finales NBA, les Lakers ont également pu compter sur un très bon Rajon Rondo, qui continue à faire honneur à son surnom de Playoffs Rondo match après match. Et avec dix caviars au compteur, il est monté de deux places au classement all-time des assists en Playoffs.

Désolé Larry Bird, désolé Steve Nash, mais Rajon Rondo vient de vous passer devant. Huitième du classement avant le Game 2 des Finales NBA, le meneur vétéran des Lakers est désormais sixième avec pas moins de 1 067 passes décisives délivrées en Playoffs au cours de sa carrière. Un total acquis en l’espace de 117 matchs, de Boston à Los Angeles en passant par Dallas, Chicago et New Orleans. Une belle petite moyenne de 9,1 assists par rencontre de postseason, et l’ami Rajon n’a peut-être pas terminé son ascension. Devant lui ? Il y a notre Tony Parker national, qui a raccroché les baskets avec 1 143 caviars au compteur. TP a encore un peu de marge mais il n’est pas non plus à l’abri, surtout quand on voit le niveau de Rondo sur l’ensemble des Playoffs 2020, lui qui tourne notamment à 7,2 passes par match au cours de cette campagne. À 34 balais, il continue de montrer chaque soir son QI basket et sa vision de jeu. Alors s’il reste sur son rythme actuel, tout ça dans une franchise comme les Lakers qui devrait jouer pas mal de matchs de Playoffs dans un futur proche sous l’impulsion de LeBron James et Anthony Davis, Rondo pourrait intégrer un jour le Top 5 all-time, derrière Magic Johnson, John Stockton, son coéquipier BronBron et Jason Kidd, actuellement assistant aux Lakers. Et ça, ça serait quand même un sacré exploit pour un joueur qui a été sélectionné seulement en 21è position de la Draft 2006 par Phoenix, avant d’être envoyé à Boston où il a remporté sa seule bague en carrière (la collection devrait s’agrandir prochainement).

Avec 16 points (5/9 au tir, 3/4 du parking), 4 rebonds et 10 passes décisives (pour seulement une perte de balle) la nuit dernière, Rajon Rondo a une nouvelle fois donné un vrai coup de boost en sortie de banc. Face à la défense de zone de Miami, qui doit théoriquement permettre de verrouiller du mieux possible la raquette quitte à laisser des shoots ouverts et quelques espaces à l’intérieur de l’arc, le meneur a fait des dégâts, sanctionnant au tir tout en faisant étalage de ses talents de « quarterback ». On le sait, en matière de prise de décision rapide, de lecture de la défense adverse, de compréhension du jeu, Rondo fait partie du gratin de la NBA. Plus globalement, derrière le duo LeBron – AD, la présence de RR9 fait énormément de bien à la bande à Frank Vogel, lui qui apporte cette dose de playmaking (notamment quand James est sur le banc), d’expérience et même de shoot à Los Angeles. Parce que oui, aujourd’hui, laisser volontairement de l’espace à Rajon se paye cash, la preuve il tourne à… 44,7% de réussite à 3-points sur la postseason. Parmi les role players des Lakers, ils sont nombreux à avoir joué un rôle dans l’excellent parcours de L.A. sur ces Playoffs 2020, mais Rondo est peut-être celui qui a montré le plus de régularité en contribuant bien des deux côtés du terrain. Tout ça après avoir raté l’ensemble des seeding games ainsi que le premier tour des Playoffs contre Portland à cause d’une blessure au pouce. Playoffs Rondo, tout simplement.

Rajon Rondo continue son ascension dans la hiérarchie des meilleurs passeurs de l’histoire des Playoffs. Dépasser Larry Bird et Steve Nash en l’espace d’une seule soirée, ce n’est clairement pas donné à tout le monde. Fais gaffe TP.

Source texte : @NBA