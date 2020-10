Bam Adebayo devrait jouer le Game 3 : miracle, une bonne nouvelle pour le Heat !

Supporter actif des siens depuis le banc lors du Game 2, Bam Adebayo a manqué à la défense du Heat. Anthony Davis a perforé la zone d’Erik Spoelstra et s’est bien amusé face à Kelly Olynyk et Cie. Difficile de croire à un retour de Miami dans ces Finales, mais pas pour Bam qui pense pouvoir revenir pour le Game 3.

Pas certain qu’il existe un sentiment de frustration plus fort que celui d’Erik Spoelstra la nuit dernière. Le coach tournait la tête pour voir Bam Adebayo sur le banc, concerné et motivé, mais indisponible, la faute à une blessure au cou. Du… coup, c’est le duo Meyers Leonard – Kelly Olynyk qui s’est relayé pour le remplacer au mieux dans la raquette. Face à Anthony Davis. Et même pas besoin d’avoir vu le match pour comprendre que les choses se sont mal passées. Pas de miracle, AD s’est régalé la nuit dernière (32 points, 14 rebonds, à 15/20 aux tirs) face à une zone trop facilement à la ramasse et des défenseurs pas assez physiques, mobiles ou intelligents, voire tout en même temps. Kelly Olynyk a pourtant fait son match en attaque (24 points, 9 rebonds à 9/16 aux tirs) mais l’absence de Bam a lancé l’opération portes ouvertes dans la raquette de Miami, déjà souillée par AD lors du premier match. Difficile de garder espoir désormais dans ces Finales pour la Heat Nation, mais Bam a indiqué à Yahoo Sports qu’il devrait revenir dans le Game 3.

« Je me sens mieux. Je crois que je vais jouer. […] Il va falloir qu’on soit une équipe désespérée, avec beaucoup d’énergie dès le départ. Je suis confiant sur le fait qu’on puisse inverser les choses. On doit juste continuer à se battre, on l’a fait toute la saison. »

On connaît l’importance d’un Game 3 dans une série de Playoffs à 2-0. Mais là, on est carrément en Finale NBA. Face à LeBron James. Autant vous dire qu’une troisième défaite de suite et l’objectif du Heat ne serait plus de revenir dans la série mais juste de sauver l’honneur. Avec le retour de son pivot, Miami pourrait éventuellement retrouver un peu d’espoir. Pas de nouvelle concernant Goran Dragic en revanche. Mais si Erik Spoelstra a trouvé des solutions pour tenter de compenser l’apport offensif de son meneur la nuit dernière, il n’a trouvé personne d’assez qualifié pour combler la polyvalence de Bam Adebayo des deux côtés du terrain. Sorti sur blessure lors du Game 1, le big man réalisait jusque-là une campagne de Playoffs de haut niveau : 17,8 points, 10,9 rebonds, 4,6 passes décisives à 55,7% aux tirs, avec aussi 0,8 contre et 1,1 interception. Miami a quand même montré du cœur et n’a pas lâché dans ce Game 2, et si plus personne ne croit en eux, les joueurs du Heat ne sont toujours pas de cet avis et restent fidèles à leur ligne directrice.

Allez, première bonne nouvelle pour les fans du Heat qui devraient retrouver leur pivot pour le Game 3. Est-ce que ça sera assez pour arracher une première victoire ? Pas sûr. Mais comme d’habitude, on reste confiant dans le vestiaire de Miami.

