Adam Silver prévient les joueurs qu’ils devront sûrement faire une croix sur les JO 2021 : la NBA passe avant tout le reste

Déjà apparu au début des Finales, Adam Silver s’est de nouveau présenté devant les médias en marge du Game 2 pour donner plus de précisions sur le déroulement de la prochaine saison. Le commissionnaire a commencé à mettre le tapis de sol concernant les Jeux Olympiques, et sans surprise, la NBA devrait la jouer solo.

Les conférences de presse se suivent et se ressemblent pour le successeur de David Stern. Hier, comme à chacune de ses sorties depuis quelques semaines, les journalistes l’attendaient au tournant pour répondre à la question qui est sur toutes les lèvres : quelles seront les dates de la prochaines saison NBA ? Si, depuis déjà quelques jours, le boss de la Ligue a cité le mois de janvier comme date la plus proche à envisager pour un retour sur les planches, c’est désormais la question de la fin qui est posée. Et surtout, la décision à prendre vis-à-vis des Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront à l’été 2021. La réponse ne s’est pas faite attendre. Tant pis pour nos Frenchies, pour LeBron James, et plus généralement pour tous les joueurs internationaux qui avaient prévu de passer quelques semaines au Japon dans un an, mais Tonton Adam a été clair sur le sujet, comme nous le rapporte ESPN. La NBA n’a pas prévu de pause olympique entre le 23 juillet le 8 août prochain.

« Nous allons y réfléchir. Je pense qu’il est peu probable, en fin de compte, que, si nous commençons tard, nous nous arrêtions pour les Jeux Olympiques. »

A priori, on est donc parti pour avoir un tournoi olympique avec les joueurs qui seront déjà en vacances à ce moment-là, c’est-à-dire une compétition version G League, EuroLeague et Knicks si la saison régulière termine à temps. Dans son intervention, Adam Silver tempère un peu en précisant que le problème ne concerne pas seulement la quinzaine tokyoïte mais bien les multiples semaines de préparation qui la précèdent, puis le repos après les Jeux. Un casse-tête impossible à concilier avec le bon déroulé de la fin de la saison 2020-21 en NBA. Avec cette déclaration, le commish montre une nouvelle fois que sa priorité concerne la pérennité de la Grande Ligue, et tant pis si cela implique de nouveaux sacrifices de la part des joueurs internationaux. L’Association annonce la couleur et ne se fixera pas sur Tokyo pour déterminer le calendrier de sa campagne 2020-21 lors de laquelle la priorité sera de faire revenir du public dans les salles, même si cela veut dire repousser un tout petit peu plus le début de la saison et faire une croix sur le tournoi le plus prestigieux du monde.

Comme souvent, le commissionnaire de la NBA annonce que les décisions sur la saison prochaine ne seront pas influencées par les grandes compétitions internationales. Alors, dommage pour les anneaux olympiques et Pierre de Coubertin mais les joueurs des meilleures équipes de NBA ne feront pas de pause au milieu des Playoffs pour se rendre au pays du soleil levant.

Source texte : ESPN