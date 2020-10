Nike Zoom Freak 2 Good Luck Bad Luck : ça dépend si on se concentre sur le MVP ou les Playoffs

Même s’il s’est retrouvé en vacances beaucoup plus tôt que prévu, Giannis Antetokounmpo ne se laisse pas abattre. Il profite de sa famille et de ses frères en Europe avant de réactiver le mode boulot. Peut-être que les Nike Zoom Freak 2 Good Luck Bad Luck, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers, lui rappelleront les sunsets sur la Cote d’Azur quand il retournera à l’entraînement.

Sacré MVP pour la deuxième fois consécutive, le Greek Freak a néanmoins un goût d’inachevé dans sa bouche depuis l’élimination des Bucks en Playoffs. Une leçon de basket donnée par les finalistes, Miami, qui a anéanti tous les efforts de Milwaukee pourtant solide leader en saison régulière. Mais les fans du Wisconsin ont été rassurés par les récentes déclarations du Grec qui n’a pas l’intention de s’enfuir. Alors en attendant de pouvoir partir en mission rédemption, The Alphabet continue son petit bonhomme de chemin et évidemment à vendre des chaussures. Mega star mondiale, le deuxième modèle des signature shoes du double MVP est plus abouti et les coloris semblent aussi plus travaillés. C’est le cas de ces Nike Zoom Freak 2 Good Luck Bad Luck qui proposent un joli dégradé du violet-rose vers l’orangé avec une semelle complètement jaune sur le dessous. Pas vraiment le genre de coucher de soleil que l’on peut apprécier à Brew City mais on ne va pas commencer à voir le mal partout en se contentant d’apprécier un coloris rafraichissant qui nous fait croire que l’été n’est pas encore terminé. Le Swoosh le plus imposant qui se termine sous le système de laçage est quant à lui phosphorescent. Pour terminer le topo, le logo du joueur est présent vers la malléole tandis que l’on peut lire l’inscription « freak » au dos et sur la languette.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Zoom Freak 1 Black White, il y a eu des progrès et un travail sur la couleur depuis.

les Nike Zoom Freak 1 Black White, il y a eu des progrès et un travail sur la couleur depuis. On les imagine déjà à ses pieds : Alex Antetokounmpo à la cérémonie de la Draft 2021.

Alex Antetokounmpo à la cérémonie de la Draft 2021. L’occasion parfaite pour les porter :

On aime : un coloris estival qui redonne le sourire avec cette météo maussade dehors.

un coloris estival qui redonne le sourire avec cette météo maussade dehors. On aime moins : les fans des Bucks les plus paranos croient déjà revivre le départ de KAJ vers la Californie avec des couleurs qui rappellent fortement les soirées d’été à Venice Beach.

Les Nike Zoom Freak 2 Good Luck Bad Luck sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. A ce prix-là, vous ne pouvez toujours pas vous venter d’avoir des pompes de champion NBA, mais celles d’un double MVP et ça en jette déjà pas mal.

