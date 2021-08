Free Agency 2021 : Alex Caruso signe aux Bulls pour 37 millions sur 4 ans, le Carushow prend la direction de Chicago !

Alors qu’on l’imaginait prolonger chez les Lakers, Alex Caruso a finalement accepté une offre des Bulls ! L’ancien acolyte de LeBron James va donc découvrir sa seconde franchise en carrière.

Il y a des Woj Bombs qui marquent un peu plus que les autres et celle-ci en fait forcément partie. Quatre ans après ses premiers pas sous le maillot des Lakers, Alex Caruso va quitter la franchise ! On le disait intéressé à l’idée de prolonger son bail pour repartir en quête d’un second titre mais le combo guard a finalement signé un contrat de 37 millions sur quatre ans avec les Bulls. Une sacrée déception pour les supporters angelinos et un vrai bon coup pour la franchise chère à Michael Jordan. (pas les Hornets hein) Alors qu’il s’était construit petit à petit (en commençant en G League) jusqu’à devenir un pion essentiel du collectif des Lakers, c’est la fin d’une belle histoire entre le Carushow et L.A. Il faudra prendre la direction de L’Illinois pour la suite de ses aventures.

Free agent guard Alex Caruso has agreed to a four-year, $37M deal with the Chicago Bulls, his agent Greg Lawrence of @Wasserman tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Si cette signature est une bonne pioche pour Chicago, ce n’est pas juste à cause du capital sympathie qui accompagne Alex Caruso ou du nombre de votes qu’il récupère à chaque All-Star Game, grâce à ses admirateurs du monde entier. Bon défenseur, capable de sanctionner de loin (40% du parking cette saison) et à l’aise dans le jeu sans ballon, celui qui peut jouer aussi bien à la mène qu’en 2, va faire du bien dans la rotation de Billy Donovan. Plus que les stats (6,4 points, 2,8 assists, 2,9 rebonds et 1,1 steal en 21 minutes), c’est surtout son côté glue guy, vrai joueur de devoir, qui va apporter un plus à l’effectif. À l’image de son rôle à L.A, il devrait avoir de bonnes minutes en sortie de banc pour relayer Zach LaVine et/ou Lonzo Ball. Petit clin d’oeil du destin d’ailleurs puisqu’il a été partenaire de ce même Zo’ entre 2017 et 2019 du côté de la Cité des Anges. Deux ans plus tard, les deux coéquipiers se retrouvent pour ramener Chicago en Playoffs. Vu le début de la Free Agency des taureaux, ils se donnent les moyens d’y croire un peu plus que l’an dernier.

Alex Caruso a signé un deal de 4 ans pour rejoindre les Bulls et sa bromance avec LBJ va donc s’arrêter là. Fans de Chicago, vous ne le savez pas encore mais vous venez de découvrir votre nouveau chouchou.

Source texte : ESPN