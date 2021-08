NBA Free Agency 2021 : P.J. Tucker signe au Heat pour 2 ans et 15 millions, on rajoute encore un peu de nasty à Miami !

Tout juste champion NBA avec les Bucks, P.J. Tucker ne restera pas à Milwaukee. Non non, il a choisi de prendre la direction du sud afin de rejoindre Miami, décidément bien actif en ce début de Free Agency. Le roster du Heat commence vraiment à avoir de la gueule là non ?

La Free Agency a officiellement commencé il y a quatre heures, mais le Heat a déjà frappé à plusieurs reprises. Pour récapituler, Kyle Lowry est arrivé dans le cadre d’un sign & trade, Duncan Robinson a prolongé pour 90 millions de dollars, Jimmy Butler est sur le point de signer une extension XXL, et désormais on apprend qu’un certain P.J. Tucker débarque à Sud Plage à travers un contrat de 15 millions de dollars sur deux saisons. La nouvelle a été annoncée par l’insider phare de The Athletic, mister Sham Charania, on fire en ce début de Free Agency. Ce deal est d’une valeur quasiment similaire au précédent contrat de Tucker (31 millions sur quatre ans), juste deux fois plus court. On note également que le vétéran de 36 balais possède une player option sur la deuxième année de son deal. Toujours pratique pour un vétéran. En perdition à Houston, P.J. a prouvé aux Bucks qu’il pouvait toujours contribuer au sein d’un candidat au titre, lui qui a notamment apporté sa dureté et sa défense à une équipe de Milwaukee qui a réussi à aller au bout cette saison. Le genre de qualité qu’on apprécie particulièrement du côté de South Beach…

Tucker's deal includes a player option in Year 2, sources said. https://t.co/iZvPbhPyW9 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

Parce que oui, s’il y a bien un mec qui peut représenter la Heat Culture, c’est P.J. Tucker. Un battant, un mec qui donne tout, un mec qui défend dur et qui ne baisse les yeux devant personne. C’est exactement ce type de profil que kiffe Pat Riley. Un chien sur un terrain, et quand on regarde l’effectif du Heat aujourd’hui, on se dit que les futurs adversaires de Miami devront se lever de bonne heure pour affronter tous ces gars-là : Kyle Lowry, P.J. Tucker, Jimmy Butler, Bam Adebayo. Ça va envoyer du bois ! Clairement, Patoche n’a pas apprécié le scénario des Playoffs 2021, où son équipe de Miami s’est pris un magnifique sweep par les Bucks. Alors il s’est retroussé les manches pour monter un roster bien nasty en vue de l’année prochaine, et quelque chose nous dit que jouer ce Heat nouvelle version sera bien relou.

Une demi-saison seulement pour P.J. Tucker, mais une demi-saison suffisante pour montrer l’impact qu’il peut avoir sur une franchise ambitieuse. Alors le Heat s’est mis sur le dossier, et Tucker a visiblement été séduit. Un mariage parfait !

Source texte : The Athletic